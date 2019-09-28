Шерстнев: в Витебской области будет поэтапно пересмотрена зарплата сельских тружеников

28 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Для тружеников агропромышленного комплекса Витебской области будет поэтапно пересмотрена схемы оплаты труда, заявил сегодня на областном празднике "Дажынкі" в Браславе председатель облисполкома Николай Шерстнев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Вам по силам наращивать объемы продукции" - Лукашенко поздравил аграриев Витебской области с "Дажынкамi" Глава государства адресовал слова благодарности не только аграриям, но и работникам транспортных, перерабатывающих, промышленных предприятий, труженикам агросервиса, а также всем тем, кто помогал сельчанам в страду.

По словам Николая Шерстнева, область взяла курс на интенсивное земледелие. В соблюдении севооборота заложено формирование полноценного урожая. Ставка сделана на расширение посевных площадей зернобобовых и масличных культур. "Нам крайне важно обеспечить отрасль животноводства собственным дешевым белком в полном объеме, а это залог увеличения продуктивности и снижения затрат на конечную продукцию: молоко и мясо", - отметил губернатор.

Председатель облисполкома добавил, что залог успеха культуры земледелия и производства продукции растениеводства в Витебской области зависит от трех основных слагаемых: погоды, грамотной сплоченной работы кадров, необходимой оснащенности техникой и эффективности ее использования. "Чтобы выполнить все в оптимальные сроки с соблюдением технологии возделывания культур и выйти на лучшие показатели в стране, крайне важно в кратчайшее время обеспечить техническое перевооружение АПК с упором на увеличение производительности. Это позволит в два раза быстрее и качественнее проводить все сельхозработы и в конечном итоге уйти от их наслоения, свойственного только северному региону", - сказал Николай Шерстнев.

Николай Шерстнев во время награждения

Глава области акцентировал внимание на важности сделать аграрную отрасль престижной. "Серьезный шаг в этом направлении сделан: в области с прошлого года внедрен подход по изменению схемы оплаты труда специалистам животноводческой отрасли, а также механизаторам. Поэтапно будет пересмотрена зарплата и для других категорий сельских тружеников, - заверил губернатор. - В учреждениях профессионально-технического, высшего образования увеличена продолжительность производственной практики, которую учащиеся проходят в передовых хозяйствах области. Да и самим организациям как заказчикам кадров важно непосредственно участвовать в формировании команды настоящих профессионалов для своих предприятий. Все это позволяет соединить детали большого механизма для изменения мышления и создания результативной схемы развития АПК".

Эстафету празднования областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі" Браслав передал Витебску и району. Это обязывает регион совершить рывок в трансформации инфраструктуры, общественных пространств Витебска как города с тысячелетней историей и культурной столицы Беларуси.-0-

Половину урожая Витебской области сформировали интеграционные структуры - Шерстнев Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что погода в северном регионе держит аграриев в постоянном тонусе, но специалисты смогли собрать хороший урожай.

Фото Олега Климовича