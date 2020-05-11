Шесть новых специальностей появится в вузах Витебской области

11 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В высших учебных заведениях Витебской области в новом учебном году появятся шесть новых специальностей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузах региона.

Три новые специальности появятся в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова. Их абитуриентам предложат филологический факультет и факультет математики и информационных технологий. Документы теперь можно будет подать на специальности "русский язык и литература. Иностранный язык (китайский)", "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)" и "управление информационными ресурсами". Срок обучения - от 4 до 4,5 года. Для поступления на эти специальности молодые люди могут сдать на ЦТ любой иностранный язык.

Новые специальности откроются в Полоцком государственном университете. На юридическом факультете будут набирать абитуриентов на специальность "таможенное дело", а факультет информационных технологий предложит абитуриентам "информационные системы и технологии (в экономике)". Студенты будут получать знания на очной форме обучения в течение четырех лет.

На факультете экономики и бизнес-управления Витебского государственного технологического университета начнут обучать по специальности "экономика электронного бизнеса". Получить высшее образование юноши и девушки смогут на дневной форме. Спустя четыре года учебы выпускникам будет присвоена квалификация "экономист-программист".

Во время вступительной кампании 2020 года университеты Витебской области планируют зачислить на бюджет около 2 тыс. студентов.-0-