Шесть районов Гомельской области завершили уборку картофеля

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Гомельской области наращивают темп для завершения уборки картофеля, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.
Хозяйства шести районов завершили уборку картофеля. В Добрушском, Ельском, Житковичском, Октябрьском, Петриковском и Лельчицком районах, где под эту культуру отведены небольшие площади, справились с задачей в числе первых.
Всего в области картофель убран с 80% площадей, или 3,3 тыс. га, накопано 65,7 тыс. т.
Во всех районах региона продолжается уборка овощей. В настоящее время убрано 73% всей площади, отведенной под них, собрано 17,9 тыс. т овощей. На финишную прямую выходит сбор лука: он убран с 80% площадей. Преодолен медиум в заготовке капусты (55%). Пройдено более четверти площадей моркови и свеклы.
"Темпы нормальные. Этим работам сейчас уделяется максимальное внимание. В ближайшее время уборка будет завершена. Овощи закладывают в стабилизационные фонды для обеспечения социальной сферы", - резюмировала Елена Филипович.-0-