17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Шесть социально значимых и кластерных инициатив реализуют в Березовском и Кобринском районах по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики, сообщила корреспонденту БЕЛТА региональный координатор проекта Елена Будник.

Всего на конкурс инициатив по развитию предпринимательства из двух пилотных районов Брестской области поступило 38 заявок. Победителями признаны шесть инновационных бизнес-идей. Так, поддержана инициатива местного фонда содействия устойчивому развитию территорий "Партнерство в действии" по созданию Березовского промышленного кластера. Брестский местный фонд регионального развития займется продвижением женского социального предпринимательства в Березовском районе.

Инициатива республиканской ассоциации производителей и партнеров индустрии развлечений "МСП за равные возможности" объединит Березовский, Оршанский, Борисовский и Молодечненский районы. Будет создана сеть детских инклюзивных развлекательных центров с инновационным оборудованием (аттракционами), нацеленных на социальную адаптацию детей с особенностями психофизического развития.

В Кобринском и Малоритском районах планируется организовать IT-кластер. Результатом еще одной кластерной инициативы станет ассоциация мини-пекарен и региональной торговли "Хлебные рецепты", которая объединит производителей хлебобулочных и кондитерских изделий Кобринского района. Там же Белорусское общественное объединение "Отдых в деревне" через модель кластерного партнерства намерено способствовать продвижению местной натуральной и крафтовой продукции.

"В ближайшее время запланировано проведение второго конкурса инициатив по развитию предпринимательства. Причем участвовать в нем могут и те заявки, которым не хватило баллов для победы в первый раз. У потенциальных бенефициаров будет время улучшить качество заявок. Планируется также провести конкурс по поддержке стартап-инициатив. Приглашаем к участию бизнес, зарегистрированный в пилотных районах", - дополнила Елена Будник.

Подготовиться к конкурсам и повысить свои бизнес-компетенции участникам поможет Школа стартапов - специальная программа дистанционного обучения, разработанная проектом. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке https://bit.ly/2Ut7bDH.-0-