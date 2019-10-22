Шестиэтажное здание со стартовой ценой в две базовые выставят на торги в Гомеле

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Гомельоблимущество" 5 ноября выставит на торги шестиэтажное незавершенное незаконсервированное капитальное строение по ул.Быховская в Гомеле с начальной ценой продажи Br51 (две базовые величины), сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

Площадь здания - более 5,2 тыс. кв.м. "Его можно использовать под объект здравоохранения: открыть специализированный медицинский или диагностический центр. Данное направление среди представителей бизнеса всегда пользуется большой популярностью", - отметили в Госкомимуществе.

Также на аукционе предлагается приобрести здание яслей-сада в Речице общей площадью 732,4 кв.м, трехэтажное здание (корпус) в Ветковском районе (более 5,8 тыс. кв.м), здание сельской библиотеки в деревне Вышелов Петриковского района (141 кв.м). В Рогачевском районе к продаже представлены сразу несколько объектов: здание бани в деревне Курганье общей площадью 156,4 кв.м и два здания котельных в деревнях Высокое и Красница (148 и 174,1 кв.м соответственно). Все эти объекты недвижимости выставляются на торги с начальной ценой продажи Br25,5 (одна базовая величина).

Кроме того, на электронные торги выставлены и несколько объектов недвижимости со снижением начальной цены на 20% и 80%. Торги пройдут на электронной торговой площадке ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Прием заявок на участие продлится до 30 октября.

Более подробную информацию можно узнать на сайте комитета "Гомельоблимущество" и по телефонам: 8 (0232) 70-38-49, 8 (0232) 70-36-43.-0-