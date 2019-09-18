Шестой этап Кубка ADT Gymkhana пройдет в Барановичах 21 сентября

Как сообщили БЕЛТА организаторы соревнований, очередной этап кубка ADTBY по джимхане, проходящий в рамках республиканской акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения", состоится 21 сентября в Барановичах на площадке паркинга у Ледового дворца спорта.

Организатор акции – редакция газеты "Автодайджест" . В соревнованиях принимает участие две зачетные группы: R1 − где соревнуются топ-пилоты 2018 года, и R2 − пилоты, не попавшие в топ-лист, а также любители.

В зачете R1 уверенно лидирует команда "Nakayama Team", в которую входят Александр и Евгений Цедрики. Они выступают на специально подготовленных автомобилях "Пежо 205". Александр Цедрик является лидером и в личном зачете. За второе место в личном зачете поборются Дмитрий Баркан ("Катерхэм"), Алексей Шендюков("Мазда МХ 5"), Алексей Королев из Минска ("Катерхэм").

В классе R2 явный лидер − Владимир Ковтик, выступающий на "Ситроен С4 VTS". На остальные призовые места в этой группе претендуют Мария Зарубина, Андрей Ефремов, Роман Ермаков.

Начало этапа − 13:00. Вход свободный.

Заявка для участия в соревнованиях размещена здесь .

Информационный партнер республиканской акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" – Белорусское телеграфное агентство.

Партнеры акции:

ООО "Евромеханика-Центр", ТД "Форсаж", компания "Свиат", OOO "Флагбай", компания "AVD Продакшн", ОАО "Машпищепрод", компания "Русские шины"

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