Шествие Дедов Морозов состоится в Минске 28 декабря

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Новости темы "Новый год"
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шествие Дедов Морозов состоится 28 декабря. Об этом сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Шествие Дедов Морозов стартует в 17.00 от пл. Независимости. До пл. Октябрьской пройдут около тысячи участников", - сказал Александр Шестаков.
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