Шевцов: прививаясь от коронавируса, я сохраняю жизнь себе и тем, кто рядом

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов рассказал корреспонденту БЕЛТА, почему решил вакцинироваться от коронавируса.

"Прививаясь от коронавируса, я спасаю свою жизнь, а также жизнь своих близких и многих, кто со мной общается, так как разрываю цепь инфицирования", - сказал Дмитрий Шевцов.

Кроме того, будучи руководителем учреждения здравоохранения, он тем самым подал пример коллегам. "Мои подчиненные должны быть мотивированы ко всему прочему и тем, что их руководитель был первым, кто привился от коронавируса", - отметил он.

Дмитрий Шевцов добавил, что ежегодно прививается от сезонного гриппа, ожидал появления вакцины и против этого вируса. "Я никогда со смертью в русскую рулетку не играю. Я врач-интенсивист и прекрасно знаю, к чему приводит коронавирус. Поверьте, людям ровным счетом все равно только до тех пор, пока это не коснется их самих. Тогда мы желаем не только прививаться сразу от всех болезней, но даже охотно верим в святую воду", - отметил медик.

В Беларуси началась вакцинация медработников Беларуси, которые находятся в зоне риска. Прежде всего будут привиты 2285 медработников Минска, 3460 - Брестской области, 3260 - Витебской области, 4365 - Гомельской области, 1735 - Гродненской области, 1610 - Могилевской области, 2485 - Минской области. Около 800 доз - для медработников республиканских учреждений.-0-