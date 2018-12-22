Школа-интернат в Глуске получила в подарок от Минлесхоза сертификат на Br40 тыс.

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа вручил воспитанникам Глусской санаторной школы-интерната сертификат на Br40 тыс. для замены окон и сладкие подарки во время акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Виталий Дрожжа отметил, что организации системы Минлесхоза регулярно оказывают шефскую помощь различным социальным учреждениям. Сотрудничество с Глусской санаторной школой-интернатом стало уже традиционным.

В образовательном учреждении сегодня воспитываются более 100 ребят с соматической патологией. В школе-интернате созданы благоприятные условия для умственного, морального, эмоционального и физического развития детей, подготовки их к самостоятельной жизни и трудовой деятельности.

Руководитель отрасли поздравил воспитанников и сотрудников учреждения с наступающими зимними праздниками и пожелал им крепкого здоровья и хорошего настроения. "А чтобы в самой школе-интернате всегда царили тепло и уют, директору учреждения Анатолию Ласоцкому был вручен сертификат номиналом Br40 тыс. на приобретение и установку новых оконных систем", - отметили в пресс-службе.-0-