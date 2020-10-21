Школьную лабораторию для мониторинга качества воды откроют в Березе

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лабораторию для определения качества воды в природных водоемах откроют в СШ №1 имени В.Х.Головко города Березы 23 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор республиканского биологического заказника "Споровский" Вадим Протасевич.

Школьная лаборатория создана по проекту "Дадим детям чистую воду" программы "Новый мир", финансируемой фондом "Кока-Кола". Проект реализует Международное общественное объединение "Экологическая инициатива "БУРЕНКО-ПЛЮС" при поддержке Березовского райисполкома. Заказник "Споровский" выступает одним из партнеров проекта.

"Состоится торжественная передача лаборатории, закупленной по проекту. В ее создание вложено $5 тыс. Для ребят проведут мастер-класс по отбору и анализу проб воды. Школьники смогут самостоятельно мониторить качество воды не только в реке Кречет, на берегу которой находится школа, но и в других водоемах. Это позволит получать достоверные данные о качестве поверхностных вод в регионе", - отметил Вадим Протасевич.

Создание экообразовательного центра со школьной лабораторией - финальный этап проекта. До этого в Березе расчистили 3,5 км русла реки Кречет и обустроили ее набережную, превратив объект в полноводную природную достопримечательность райцентра. На эти цели было израсходовано еще без малого $28 тыс.

Заключительным мероприятием станет закладка на левом берегу реки аллеи "Новая жизнь". Днем 23 октября молодые родители из Березы высадят около 80 саженцев деревьев и кустарников - ивы плакучей и шаровидной, можжевельника казацкого. Саженцы для акции предоставит Центральный ботанический сад.-0-