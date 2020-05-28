Школу на 1020 мест построят в микрорайоне №8 в Жодино

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В микрорайоне №8 в Жодино вместо двух ранее запроектированных школ построят одну на 1020 мест. Такое решение Жодинского городского исполнительного комитета об утверждении градостроительного проекта детального планирования микрорайона опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Микрорайон, о котором идет речь в документе, расположен в западной части Жодино в границах ул. Логойской, Рокоссовского, пр. Франциска Скорины.

Проект предусматривает в том числе строительство жилого дома со встроенными объектами культурно-бытового назначения микрорайонного уровня в примагистральной зоне ул. Логойской. На первом этаже здесь планируют разместить амбулаторию. Во дворе проектируемого дома предусмотрен подземный паркинг.

В соответствии с нормативными документами в микрорайоне предполагается посадка зеленых насаждений, которые будут снижать шумовой дискомфорт от магистралей общегородского значения.-0-