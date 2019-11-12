Школу, поликлинику и 8 детских садов откроют в Минске в 2020 году

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию школу, поликлинику и 8 детских садов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующем году планируем ввести в эксплуатацию ряд социальных объектов. Это школа в Каменной горке-3: давно уже назрела необходимость, сейчас ведется строительство. Далее 8 детских садов в районе ул. Михалово и ул. Алибегова, пр. Дзержинского и пр. Любимова, в микрорайоне Лошица-9, в Масюковщине, "Минск-мире", Лебяжьем, 2 объекта откроются в районе пр. Независимости и ул. Калиновского", - отметил Федор Римашевский.

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