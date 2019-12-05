Школы ремонтировали, но с нарушениями - КГК проверил отдел по образованию Шкловского района

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведенная Комитетом госконтроля Могилевской области проверка отдела по образованию Шкловского райисполкома показала ненадлежащую эффективность принятых мер при планировании и выполнении ремонтно-строительных работ на объектах государственных учреждений образования Шклова и района, сообщили БЕЛТА в КГК.

Отдел по образованию выступал в роли заказчика работ на объектах и допускал многочисленные нарушения. "Так, завышена стоимость ремонта 22 объектов на Br120 тыс. Не соблюдался порядок проведения процедур закупок в сфере строительства. Установлено нецелевое использование Br841,5 тыс. бюджетных средств. Капитальный ремонт выполнялся без проектно-сметной документации", - пояснили в КГК.

За допущенные нарушения виновные привлечены к административной ответственности. Отдел по образованию обязали вернуть незаконно использованные бюджетные ассигнования. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для их правовой оценки.

Комитет госконтроля Могилевской области продолжает мониторинг. Его цель - выявлять и пресекать аналогичные нарушения в отделах по образованию гор- и райисполкомов.-0-