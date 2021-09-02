Шпаковский: в Гродненской области повышенное внимание уделяется закреплению молодежи в родных местах

2 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы демографии и закрепления молодежи в родных местах стали одними из основных тем форума "Беларусь адзіная" в Гродно. Такое мнение по итогам областного форума журналистам высказал политический аналитик Александр Шпаковский, передает корреспондент БЕЛТА.

В зале Гродненского областного драматического театра собрались представители идеологического актива, депутатского корпуса, общественных организаций и политических партий. Также участие в форуме принимают политологи, эксперты, медийные личности. Форум, проходивший в формате открытого диалога, объединил свыше 200 участников.

"Традиционно, как и в других регионах, общение было свободным и активным. В каждой области своя специфика. В Гродненской - большое внимание уделяется вопросам демографии: внутренней миграции, мерам, которые помогут стимулировать молодежь оставаться в родных местах, реализовываться на пользу родного города или области, а не уезжать, например, в Минск. Вопрос на самом деле важнейший, вопрос государственной важности", - отметил Александр Шпаковский. Он подчеркнул важность того, что этот вопрос волнует местных руководителей.

"Эту тему мы также будем дальше учитывать в аналитической работе. В том числе учтем прозвучавшие во время форума замечания и предложения, которые помогут Гродненской области по-прежнему оставаться жемчужиной Беларуси. Шла речь о стимулировании развития бизнесам, программе льготного кредитования жилья, а также о повышении качества, изменении форм и методов информационной работы", - рассказал эксперт.

Региональные форумы "Беларусь адзіная" проходят во всех областях Беларуси. Следующим форум примет Могилев.-0-