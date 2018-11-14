Штаб студотрядов Минска на новый сезон рассматривает 4 зарубежных направления

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом трудовом семестре БРСМ Минска будет активно продвигать белорусское студотрядовское движение на международном уровне. В качестве стран-партнеров, куда планируют отправить молодых бойцов, рассматриваются Россия, Казахстан и др. Об этом заявил сегодня на торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"На предстоящий год в приоритете у нас задачи по расширению международного сотрудничества в рамках студотрядовского движения. Уже подписан договор с Санкт-Петербургом, планируется также сотрудничество с Москвой, хотим отправить наших бойцов поработать и на территории Казахстана. В свою очередь будем рады предоставить рабочие места для ребят из России, Казахстана и других стран", - поделился планами Сергей Клишевич.

"Наша молодежь всегда с большим энтузиазмом трудится за рубежом. Ребятам интересно не только приносить пользу другой стране, но и знакомиться с разными народами и культурами. Поэтому сейчас прорабатываем возможные варианты сотрудничества с другими регионами Российской Федерации. Рассматриваем также Грузию и Азербайджан в качестве партнеров, которые предоставили бы возможность нашим бойцам поработать на их территории в сфере сельского хозяйства", - добавил командир Минского городского штаба студенческих отрядов Сергей Рукан.

Сегодня на мероприятии, которое собрало около 600 бойцов, представителей Мингорисполкома и ветеранов студотрядовского движения, подвели итоги трудового семестра-2018 и наградили лучшие студотряды и их нанимателей. Крупные белорусские предприятия предложили более 3,5 тыс. молодых людей освоить различные специальности и найти для себя работу по вкусу. Молодые кадры были наиболее востребованными в сферах обслуживания, образования и строительства. 151 сервисный отряд приняли ОАО "Белбакалея", ОДО "Виталюр", КТУП "Минсктранс", ОАО "Дорорс" и др. Бойцы из 67 педагогических отрядов летом трудились в детских оздоровительных лагерях "Борок", "Полочанка", "Зубренок". В традиционной студенческой стройке поучаствовали представители 43 отрядов, которые работали на базе БелАЭС, ОАО "МАПИД", "Минскпромстрой", УП "Минскводоканал". Значительную помощь члены БРСМ оказали и на предприятиях легкой промышленности, сельскохозяйственных угодьях и в организациях экологического профиля.

"Наибольший конкурс на получение рабочих мест для представителей студотрядов наблюдается в сфере строительства, поскольку здесь достойная оплата труда и хорошие условия. Порой даже не хватает объектов, чтобы трудоустроить всех желающих", - подчеркнул Сергей Клишевич.

Трудилась белорусская молодежь не только на территории нашей страны, но и за ее пределами. 14 студентов из БНТУ и БГУИР на протяжении месяца занимались реконструкцией объектов историко-культурного наследия, которые располагались на территории музея-заповедника Царское село в Санкт-Петербурге.

Первое место в номинации "Лучший сервисный отряд Минска" присвоено студенческому отряду имени дважды Героя Советского Союза Ивана Игнатьевича Якубовского филиала БНТУ Минского государственного машиностроительного колледжа. Победить помогла сплоченная командная работа и дух рабочего соревнования. "Я не первый раз записываюсь в студотряд, потому что для меня это лучшая возможность совместить подработку и учебу. Стараюсь во время летних каникул заниматься самообразованием, усваивать дополнительный учебный материал, что трудно совмещать с занятостью на полный рабочий день. Да и на досуг времени не остается. А работа на объектах в студотряде занимает по 2 часа в день, после чего можно и отдохнуть, и поучиться. Еще очень понравилось, что нам предлагали поучаствовать в различных спортивных мероприятиях, экскурсиях и играх. Ради такой атмосферы даже не уехал на каникулы в свой родной Азербайджан, откуда я родом", - поделился впечатлением командир лучшего сервисного отряда Эльнур Ахмедов.-0-