"Штадлер Минск" завершил поставку поездов для минского метро

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Штадлер Минск" завершил поставку поездов для ГП "Минский метрополитен", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Последний 10-й пятивагонный поезд для Минского метрополитена покинул территорию "Штадлер Минск" в конце мая 2020 года. После успешного завершения приемо-сдаточных процедур он начал использоваться на действующих линиях метро вместе с остальными ранее поставленными составами.

"В начале февраля состоялась первая поездка с пассажирами на новом четырехвагонном поезде метро "Штадлер", сегодня все десять составов находятся в постоянной эксплуатации, - рассказали на предприятии. - По аналогии с первым четырехвагонным метро-поездом состав в пятивагонном исполнении с апреля проходил приемочные испытания. В итоге был подписан акт соответствия конструкции нового подвижного состава требованиям безопасности".

Как подчеркнули в "Штадлер Минск", пассажиры и машинисты не раз отмечали современность и преимущества новых поездов-метро: яркий, запоминающийся дизайн, сквозной проход вдоль всего состава, наличие USB-разъемов, системы кондиционирования в салоне и кабине машиниста, вертикальные поручни в зоне накопительной площадки, низкий уровень шума. Поезда соответствуют всем необходимым требованиям по безопасности, комфорту, удобству управления и техническому обслуживанию.

"Все это позволило электропоезду модели М110 для Минского метрополитена стать победителем конкурса "Лучшие товары Беларуси" в 2019 году в номинации "Продукция производственно-технического назначения" с присуждением статуса "Новинка года", - добавили на предприятии.

Как сообщалось ранее, в январе 2017 года руководство ГП "Минский метрополитен" и ЗАО "Штадлер Минск" подписали договор на поставку десяти поездов (6 четырехвагонных и 4 пятивагонных) для столичного метро. Теперь сотрудничество между ними продолжится в сфере гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного подвижного состава.

Завод "Штадлер Минск" был официально открыт 20 ноября 2014 года. Предприятие входит в состав швейцарской компании "Штадлер Рейл Групп", которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. "Штадлер Рейл Групп" имеет также филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.-0-