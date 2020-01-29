Шубель: контакты на местном уровне способствуют сотрудничеству Беларуси и ЕС

29 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Развитие контактов с регионами способствует усилению сотрудничества между Беларусью и ЕС. Таким мнением поделился глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель во время информационной встречи "Сотрудничество ЕС - Беларусь: Могилевская область", передает корреспондент БЕЛТА.

"Региональное развитие, охрана окружающей среды, продвижение малого бизнеса и туризма, вопросы здравоохранения и социальной интеграции - это одни из самых значительных направлений нашего сотрудничества. Особое внимание уделяется районным городам, потому что именно здесь необходимо создать все условия для развития и стабильного роста экономики. Такое сотрудничество на местном уровне и налаживание контактов с регионами способствует усилению взаимодействия Беларуси и Европейского союза", - отметил Дирк Шубель.

Сейчас на территории Могилевской области уже реализованы или находятся в процессе осуществления проекты на общую сумму более 2 млн евро. На днях в Чаусах завершилась реализация проекта в сфере энергетики стоимостью 700 тыс. евро. В этом году в Быхове появится бизнес-инкубатор, где жители города и района смогут получать консультации по устройству и ведению собственного дела: от разработки бизнес-идеи до ее воплощения в жизнь. В проект вложено около 100 тыс. евро.

По Программе региональных инвестиций и конкурентоспособности в Беларуси на 2020-2024 годы будет выделено 18 млн евро. Пилотными регионами станут Могилевский, Витебский и Гомельский.

Однин из примеров совместного проекта в Могилевской области - инициатива Славгородского райисполкома "На скрыжаваннi густу". Ее главная идея - объединение сыроваров Славгородского, Чериковского и Краснопольского районов для совместного производства сыра в Могилевской области под единым товарным знаком. Предложение поддержано во время "Ярмарки региональных инициатив для местного развития", которая проходила в Быхове в октябре 2019 года. Шесть победителей ярмарки разделили между собой 72 тыс. евро грантовой помощи.

"Отношения Беларуси и Евросоюза сейчас находятся на одном из лучших этапов. С местными властями мы можем реализовывать те проекты, которые еще несколько лет назад казались невозможными. Проводится огромная работа не только на республиканском, но и местных уровнях. Благодаря нашим проектам, идеям и инициативам жители Могилевской области получают не только финансовую поддержку, но и консультации белорусских и зарубежных специалистов, помощь в организации своего дела", - отметил глава представительства Европейского союза в Беларуси.

Могилев стал четвертым городом, в котором прошли региональные информационные встречи по инициативе представительства Европейского союза. В 2019 году итоги сотрудничества были подведены в Бресте, Гродно и Витебске.-0-