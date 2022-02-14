Шулейко: думаю, большинство жителей Брестской области поддержит изменения в Конституцию

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Большинство жителей Брестской области поддержит изменения в Конституцию. Такое мнение высказал сегодня во время посещения компании BREMOR председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое - чтобы каждый белорус, житель Брестской области пришел на участок для голосования и выразил свою гражданскую позицию. Какой она будет, мы увидим по результатам референдума. Но, я думаю, абсолютное большинство поддержит те изменения, которые внесены в Конституцию, потому что они прошли через максимальный фильтр - не только законодателей, экспертов, но и граждан", - сказал Юрий Шулейко.

В регионе в рабочем порядке, согласно календарному графику прошли все необходимые процедуры по образованию участков, формированию комиссий по референдуму. На сегодня, по словам губернатора, в области все готово к началу досрочного голосования 22 февраля.

Во время общения с коллективом руководитель областной вертикали подчеркнул важность проведения таких диалоговых площадок на масштабных, авторитетных предприятиях, которые являются образцом государственно-частного партнерства. В компании BREMOR работают более 5,7 тыс. человек, причем трудятся здесь как брестчане, так и жители близлежащих сельских населенных пунктов. Каждый из членов коллектива, по сути, может стать проводником тех новаций, которые предлагаются в обновленной Конституции.

"Люди в своих семьях расскажут о тех изменениях, новациях, которые объективно требует время. В основу этих изменений положены социальные гарантии жителям Беларуси и политической стабильности нашей страны. Это правила жизни для наших детей. Здесь заложен очень глубокий смысл. Много есть статей, которые обеспечат в дальнейшем максимальную государственную и политическую безопасность", - подчеркнул руководитель области.

Юрий Шулейко посетил цеха перерабатывающего предприятия и отметил высокую культуру производства и перспективы развития. Компания постоянно совершенствует производство, инвестирует в экологические и социальные инициативы. На территории предприятия построили самый большой в Беларуси холодильный комплекс на природных хладагентах. Производство переходит на роботизированные комплексы. Так, на линии сурими с задачами 28 человек сейчас умело справляются 6 японских роботов. В прошлом году компания BREMOR произвела 140 тыс. т продукции - это на 20 тыс. т больше, чем в 2020-м, и абсолютный рекорд за всю ее историю.-0-

Фото Вадима Якубёнка