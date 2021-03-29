Шулейко призвал ветеранов активнее передавать опыт молодежи

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко призвал ветеранов активнее участвовать в воспитании подрастающего поколения и передавать свой опыт молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя участников IX отчетно-выборной конференции областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов, глава региона отдал должное заслугам старшего поколения, которое на своих плечах перенесло все самые тяжелые испытания современной истории Беларуси.

"Вы прошли все этапы становления и развития нашего государства. Людей с таким богатейшим опытом уже не будет. И вы, наверное, очень внимательно следите за процессами, которые происходят в стране и мире. Надо воспитывать новое поколение, ваших внуков, чтобы они понимали ситуацию, которая складывается. Президент не случайно объявил Год народного единства - развалить страну никто не позволит. Мы, белорусы, должны быть едины, тогда мы непобедимы. И Конституцию мы пересмотрим, и референдум проведем, но без подсказок с той стороны", - отметил губернатор.

Участники конференции воспользовались возможностью напрямую задать руководителю области волнующие их вопросы. Так, представитель ветеранской организации Московского района Бреста говорил о необходимости ухода за могилами ветеранов, у которых нет родственников в Беларуси. Председатель Лунинецкой районной организации ходатайствовала о расширении перечня статей расходов на текущие нужды. Ее коллега из Пинска предложил внести в коллективные договоры предприятий пункт о материальном поощрении руководителей ветеранских первичек. Прозвучали и другие предложения. Председатель облисполкома поручил проработать некоторые из них и рекомендовать к исполнению.

Юрий Шулейко пожелал участникам конференции крепкого здоровья, вручил почетные грамоты и благодарственные письма от Брестского облисполкома и областного Совета ветеранов.-0-

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