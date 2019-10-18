Сигнализационный комплекс заработал на участке белорусско-польской границы

18 октября, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. Современный сигнализационный комплекс по охране государственной границы приняли сегодня в эксплуатацию на пограничной заставе "Томашовка", передает корреспондент БЕЛТА.

Сигнализационный комплекс "Ворон" представляет собой заградительный забор из сварной сетки, оборудован системой видеонаблюдения. Оптико-электронный модуль оснащен двумя каналами - видеонаблюдения и тепловизорами. Это позволяет контролировать ситуацию на границе в режиме онлайн как днем, так и ночью. Белорусские пограничники используют подобную систему уже более 10 лет. Она зарекомендовала себя надежным помощником, с помощью которого задержаны сотни нарушителей границы.

"При воздействии на заграждение нарушителем происходит сработка, это отображается на мониторе дежурного по заставе. При этом у оператора нет необходимости постоянно контролировать весь участок границы. Система автоматически производит наведение оптико-электронного модуля на место воздействия, и погранзастава принимает меры по задержанию. Интеллектуальные формы настройки позволяют приборам отличать нарушителя от метеоусловий или животных. Это минимизирует работу пограничников по ложным сигналам", - пояснил журналистам начальник управления применения сил и средств Госпогранкомитета полковник Андрей Гирс.

Волоконно-оптической сигнализационной системой охраны оснащен 16-километровый участок белорусско-польской границы. Это первый пусковой комплекс, строительство которого осуществлялось за счет средств бюджета и совместного проекта пограничных ведомств Беларуси и Польши "Совместные инициативы пограничных служб с целью повышения эффективности пограничного контроля и охраны госграницы" по линии программы ЕС "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы.

Оборудование заставы "Томашовка" заняло 12 месяцев. С сегодняшнего дня комплекс становится на боевое дежурство. Сам проект рассчитан на два года. Он предусматривает закупку не только технических средств, но и автомобилей, а также спецтехники для Брестской и Гродненской погрангрупп на польском направлении. Бюджет белорусской стороны составляет 770 тыс. евро.-0-

Фото Брестской пограничной группы