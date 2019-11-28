28 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международные "Симоновские чтения" пройдут в Могилеве 29-30 ноября, сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.

Откроет ряд мероприятий торжественный митинг с возложением цветов к камню Константина Симонова на Буйничском поле. После этого состоится церемония награждения победителей IX Международного литературного конкурса, посвященного памяти писателя и журналиста. Позже участники "чтений" отправятся в музей, посвященный журналисту-фронтовику на территории Могилевского государственного агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского. Здесь же пройдет круглый стол литераторов, журналистов, ветеранов ВОВ, деятелей культуры и искусства Беларуси и России. Его участники поделятся воспоминаниями, обсудят творчество Константина Симонова и его влияние на современность. Закроет первый день "Симоновских чтений" литературно-музыкальное представление "Через года, через века помните!".

Также участники посетят университеты, школы и лицеи города, где проведут литературные встречи с учащимися и студентами.

Первые "Симоновские чтения" состоялись в 1980 году. Ежегодным событием они стали с 2005 года.

Константин Симонов прославил подвиг солдат, участвовавших в 1941 году в обороне Могилева. Тогда на Буйничском поле танковый бой принял 388-й стрелковый полк под командованием полковника Семена Кутепова и народные ополченцы фабрики искусственного волокна. Именно они уничтожили 39 танков вермахта. На следующий день после боя Константин Симонов и фотограф Павел Трошкин приехали на еще дымящееся поле. Сделанные здесь снимки были опубликованы в "Известиях", благодаря которым весь мир узнал о героической обороне Могилева. Характеры и судьбы многих из участников того сражения получили отражение в романах "Живые и мертвые", "Солдатами не рождаются" и других произведениях. Согласно завещанию прах Константина Симонова был развеян над Буйничским полем под Могилевом. В память о писателе-фронтовике его именем названа одна из улиц города.-0-