Системы подачи кислорода модернизируют в больницах пяти городов Брестской области

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в больницах пяти городов реконструируют системы подачи кислорода. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"По ковиду подача кислорода - первоочередное лечение, которым нужно обеспечить пациента. Поэтому важно перейти на более безопасную и надежную работу системы, - отметил Виктор Михаловский. - Создан план по реконструкции систем подачи кислорода по всей области. Облисполком выделил на это дополнительные средства (на этот год около Br5 млн). Модернизацию проведут больницы Бреста, Барановичей, Пинска, Ивацевичей и Столина".

В Брестской городской больнице №1 уже реконструировали кислородную станцию. Также систему подачи кислорода модернизируют в Брестской центральной городской больнице. Ожидается, что в середине сентября введут в эксплуатацию обновленную систему в Барановичской центральной городской больнице. Приобретаются два модуля с кислородом для горбольницы №2. Оборудование установят или в конце этого года, или в первом квартале 2022-го.

В областную программу включили и Пинскую центральную больницу. Она работает как межрайонный центр, принимая пациентов не только из Пинска и Пинского района, но и из Ивановского, Столинского, Лунинецкого. Там планируется установить вместительный резервуар с кислородом. К декабрю его должны получить и затем подключить к системе. Появятся в больнице дополнительные кислородные точки. Их будет около 70% от коечного фонда.

Для Столинской центральной районной больницы тоже приобретут резервуары для кислорода, а в Ивацевичской поставят кислородные концентраторы. Оба этих объекта переходящие на следующий год.

Также Виктор Михаловский обратил внимание на обеспеченность больниц аппаратами искусственной вентиляции легких. "Даже в пиковые моменты они не использовались на 100%. Сейчас задействованы примерно треть аппаратов, которые выделены под ковид. То есть, с одной стороны, их хватает, а с другой - такое оборудование не бывает лишним. При большой нагрузке аппараты ИВЛ выходят из строя, поэтому резервный запас должен быть. Министерство здравоохранения планирует закупить их на всю республику, на нашу область будет выделена квота", - сказал он. Ожидается, что регион получит более 30 аппаратов ИВЛ. Около трети из них поставят в больницы Бреста, остальные распределят по районам.

В Бресте пациентов с коронавирусом сейчас принимают больницы Бреста, Барановичей и Пинска. С учетом роста заболеваемости помощь начинают оказывать больницы в крупных районах - Столине, Лунинце, Кобрине.-0-