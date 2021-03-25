Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Брестской области стабильная - Караник

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Брестской области стабильная. Об этом заявил сегодня руководитель межрегионального штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

По решению Президента Владимир Караник координирует работу по организации мер борьбы с коронавирусной инфекцией в Брестской и Гродненской областях для оказания методической и консультативной помощи коллегам. Губернатор посетил сегодня ряд учреждений здравоохранения в Бресте, ознакомился с обстановкой по COVID-19.

"Сейчас мы видим стабильную ситуацию по заболеваемости: не наблюдается роста ни острых респираторных инфекций, ни коронавирусной инфекции. Практически на одном уровне находится и количество пациентов с диагнозом "пневмония". Коечного фонда и кислородных точек достаточно, кадровых проблем нет. То есть ситуацию по коронавирусной инфекции в Брестском регионе можно назвать абсолютно стабильной", - отметил он.

То, что три больницы в области (в Столине, Кобрине и Бресте) возобновили прием больных с коронавирусной инфекцией, Владимир Караник объяснил сугубо логистическим решением. "Для того, чтобы не увеличивать нагрузку по перевозке пациентов на санитарный транспорт, чтобы было ближе родственникам, было принято решение оставить эти больницы в программе. Роста заболеваемости мы не видим, это просто перераспределение потоков пациентов, чтобы больницы могли оказывать наряду с лечением коронавирусных больных еще и плановую медицинскую помощь", - пояснил он.

По его словам, предпосылок для сильного подъема заболеваемости нет. Развитие ситуации в первую очередь зависит от поведения граждан. "Настораживает поведение людей. Это видно и в Гродненской, и в Брестской областях. Люди начинают игнорировать меры безопасности. Если буквально полтора-два месяца назад в магазине практически невозможно было встретить кого-то без маски, то сейчас такие покупатели попадаются все чаще. Увеличивается количество необязательных контактов. И в этом плане в связи с улучшением погоды мы опасаемся, чтобы эти необязательные контакты, отсутствие мер социального дистанцирования, игнорирование использования средств индивидуальной защиты не привели к росту заболеваемости", - сказал губернатор.

"Очень не хотелось бы снова заниматься перепрофилированием больниц, ограничивать объемы плановой помощи. Поэтому мы еще раз обращаемся к нашему населению: несмотря на теплую погоду, усталость от ограничений, все-таки нужно еще потерпеть. COVID-19 никуда не денется, и это тоже факт. Но со временем он будет все больше приобретать черты обычного сезонного респираторного заболевания. Пока пандемия не закончена, меры индивидуальной защиты - основное, что на нее повлияет", - резюмировал Владимир Караник.-0-