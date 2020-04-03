Ситуация в Витебске контролируемая, угрозы здоровью жителей нет - Минздрав

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Витебске контролируемая, угрозы здоровью жителей нет, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Анализ ситуации, которая складывается в Витебске, в том числе по заболеваемости, позволяет утверждать, что на сегодня она полностью контролируемая. Угрозы здоровью жителей Витебского региона нет", - сказала Елена Богдан.

В качестве подтверждения замминистра привела статические данные по Витебской области. Так, если за январь-март 2019 года в стационаре было пролечено 4258 пациентов с пневмониями, летальный исход наступил у 28 человек, то за аналогичный период этого года пролечено 3608 случаев пневмоний, летальный исход - у 23-х.

За прошлые сутки в учреждения Витебской области поступили 25 человек в связи с коронавирусной инфекцией. Из них только у четырех подтвержден диагноз, а 15 госпитализированы как контакты первого уровня, остальные - второго уровня. Выписаны 33 человека. Всего в регионе по этой причине госпитализированы 269 пациентов, в том числе 188 контактов первого уровня и 19 - второго уровня.

В целом по республике количество пневмоний за январь-март этого года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го также снизилось. "Например, если в стране за 3 месяца прошлого года было 20 тыс. 250 пневмоний, причиной смерти пациентов пневмония стала в 153 случаях, то за три месяца этого года пролечено в стационаре 18 тыс. 32 пациента с пневмониями, умерло 128", - сообщила Елена Богдан.

Всю текущую неделю в Витебском регионе находился министр здравоохранения Владимир Караник вместе с группой экспертов - специалистами амбулаторно-поликлинического звена, анестезиологами-реаниматологами, инфекционистами. Причиной их направления туда, как отметила Елена Богдан, послужило выявленное в ходе ежедневного анализа увеличение количества острых респираторных заболеваний и пневмоний. Специалисты посетили практически все медицинские учреждения. Были проведены консилиумы по всем пациентам с различными заболеваниями, не только связанными с COVID-19, у которых болезнь протекает в средней и тяжелой степени. Кроме того, проведены мониторинги, касающиеся оснащения медработников медучреждений защитной одеждой, использования ими всех алгоритмов, которые были разработаны Минздравом. Проанализированы потоки пациентов, которые поступают в учреждения здравоохранения.

По итогу министром принят ряд организационных решений. Так, со всеми медработниками проведут повторную учебу по использованию средств индивидуальной защиты. Изменена логистика поступления пациентов. "Это связано с тем, чтобы переориентировать пациентов с пневмониями, даже при отсутствии коронавирусной инфекции, в те учреждения, где созданы условия для возможной кислородотерапии", - отметила замминистра.-0-