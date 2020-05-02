Сивак: экономика Минска упала бы почти на треть, если бы предприятия закрыли на карантин

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Минска упала бы почти на треть, если бы предприятия были закрыты на карантин. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня имеем по первому кварталу 102% - это то, что и планировалось. Если бы с 1 марта попытались закрыть то, что можно, имели бы 92%. Не все в городе можно остановить. По полугодию у нас было бы 76% регионального продукта и 465 тыс. человек, которые не были бы заняты в экономике в этот период и дальше, потому что процесс открытия предприятий тоже непростой", - отметил Анатолий Сивак.

Он подчеркнул, что представить закрытие экономики города невозможно, ведь за этим стоит наполняемость бюджета и соответственно финансирование социальной сферы. По его словам, гораздо правильнее перестраиваться под нынешние условия, переформировать бизнес под складывающуюся обстановку в мире. "Несмотря на то, что в торговых объектах мы замечаем меньшее количество людей, розница у нас растет, - привел пример мэр. - Резко набрали обороты компании, которые занимаются доставкой продуктов. Отдельные компании такси выполняют перевозку почты".-0-