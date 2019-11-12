Сивак: финансовая поддержка обновления парка городского транспорта гарантирована

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак на встрече с трудовым коллективом троллейбусного парка №3 ГП "Минсктранс" заявил о четком намерении поступательно в ближайшие годы обновлять подвижной состав всего парка столицы для повышения эффективности работы инфраструктуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Программа развития транспортного комплекса, которая готовилась на уровне министерства, предусматривала определенные вложения в обновление парков за счет местных бюджетов. Но из-за недостаточности средств программа не везде выполнялась. Сегодня главная задача - реализовать в Минске программу по развитию транспортного комплекса. Мной подписаны определенные планы, они касаются не только этой пятилетки, но также 2021 и 2022 годов. Городской транспорт будет развиваться, подвижной состав будет обновляться. Общий подход такой - новая машина более эффективна и менее затратна в эксплуатации. Возраст подвижного состава будем уменьшать", - сказал Анатолий Сивак.

В частности, для троллейбусного парка №3 предусматривается до конца года поставить 70 троллейбусов. В следующем году должны быть закуплены еще 150 единиц. "Мы будем поддерживать бюджетом покупку подвижного состава", - заверил Анатолий Сивак. Он добавил, что закупка должна проводиться по тендеру: конкуренция - залог качества.

По поводу электробусов председатель Мингорисполкома заметил, что это пока слишком дорогая подвижная единица. Поэтому сначала для продления маршрутов разумнее использовать троллейбусы с автономным ходом. Но город будет постепенно заменять парк электробусами, особенно на новых линиях.

Новые электробусы позволили троллейбусному парку №3 Минска увеличить объемы перевозок Парк перевозит пассажиров по 16 маршрутам, из них 13 троллейбусных и 3, на которых работают электробусы. Всего их обслуживают 219 машин: 200 троллейбусов и 19 электробусов.

Один из способов обеспечить окупаемость транспортной услуги - повышение тарифов. "Но я не сторонник такого подхода, - подчеркнул Анатолий Сивак. - Поэтому надо более эффективно работать с себестоимостью". Он высказал замечание по поводу эксплуатации слишком большого объема недвижимости парком - его нужно уменьшать. Основной функцией должна остаться перевозка. По мнению мэра, выгоднее создавать отдельные юрлица и передавать киоски по продаже билетов, другие ненужные здания и сооружения другим субъектам хозяйствования.-0-