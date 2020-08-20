Анатолий Сивак. Фото из архива
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак просит минчан не участвовать в несанкционированных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально", передает БЕЛТА.
"Уважаемые минчане, не принимайте участие в несанкционированных мероприятиях и не нарушайте законодательство. Участники уличных акций, которые сегодня проходят в столице, нарушают закон о массовых мероприятиях", - отметил Анатолий Сивак.
По его информации, на сегодня в Мингорисполкоме отсутствуют обращения с просьбой разрешить проведение каких-либо мероприятий в городе.-0-