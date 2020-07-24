Сивак рассказал о планах по модернизации и оснащению поликлиник столицы

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сегодня встретился с трудовым коллективом ОАО "Промсвязь", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Анатолий Сивак рассказал, что в городе продолжается строительство радиологического корпуса онкодиспансера. По оснащению он будет превосходить все подобные медицинские учреждения на постсоветском пространстве. Кроме того, стоит задача оборудовать аппаратами компьютерной томографии по одной поликлинике в каждом районе столицы. Сначала нужно подготовить помещения, довести их параметры до тех, которые требуются для работы такого оборудования. Аппараты КТ появятся в 10 минских поликлиниках, монтировать их начнут уже в августе. Также в планах модернизация поликлиники №13: учреждение будут расширять. Пока часть пациентов распределят между другими поликлиниками Советского района.

Мэр также коснулся квартирного вопроса. Он отметил, что УКСам больше не предоставляются участки для строительства коммерческого жилья. Теперь они будут возводить квадратные метры только для нуждающихся в улучшении жилищных условий. 50% квартир в этих домах будут предлагать очередникам, состоящим на учете по месту работы, 50% - по месту жительства.

Анатолий Сивак также сообщил, что в настоящее время в работе находятся 43 будущих объекта образования - детские сады и школы. Это рекордное количество для Минска.

ОАО "Промсвязь" производит коммуникационные устройства: от телефонных аппаратов и электронных пластиковых карточек до телекоммуникационного оборудования. Мэр подчеркнул, что предприятию следует осваивать новые перспективные направления, вводить линии по производству инновационной продукции, которая будет востребована на рынке. По его словам, город готов помочь. Есть возможность выделить средства из инновационного фонда Мингорисполкома.-0-