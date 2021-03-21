Скамейки с навесом и теннисные столы установят к 14 мая на водохранилищах Заславское и Дрозды

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скамейки с навесом, кабинки для переодевания и теннисные столы установят к 14 мая на водохранилищах Заславское, Цнянское и Дрозды. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор унитарного предприятия "Минское лесопарковое хозяйство" Павел Богданчик.

"Зоны отдыха к летнему сезону собираемся хорошо благоустроить. К 14 мая планируется изготовление и установка 16 скамеек с навесом для водохранилищ Заславское и Дрозды, 11 кабинок для переодевания в этих местах и на водохранилище Цнянское, а также 10 теннисных столов на каждом из этих водоемов", - рассказал Павел Богданчик.

На пляже №6 водохранилища Заславское и пляже №2 водохранилища Дрозды дополнительно установят спортивное оборудование. Будут обновлены и добавлены урны и мангалы.

"Принимать людей с ограниченными физическими способностями с текущего года сможет пляж №2 на Цнянском водохранилище, где появится комплект лесной мебели, специальная кабинка для переодевания и спортивное оборудование. Здесь также оборудуют деревянные беседки", - добавил директор.

На каждом из пляжей планируется установка информационных стендов и новых указателей. К весенне-летнему сезону будут полностью выполнены работы по демонтажу старого оборудования, ремонту лесной мебели и подъездных дорог, которые ведут к зонам отдыха.

На постоянной основе вдоль водохранилищ выборочными санитарными рубками проводится уборка сухостойных, поврежденных, ветровальных, буреломных, заселенных стволовыми вредителями деревьев.-0-