Скамейки с навесом и теннисные столы установят к 14 мая на водохранилищах Заславское и Дрозды

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 21 марта 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:27 ФОТОФАКТ: Половодье на реках Гомельщины Регионы
19:01 "Гомель" победил "Спутник" в матче чемпионата Беларуси Спорт
18:57 Неделя экологии стартует 22 марта в БГУ Общество
18:36 Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за выбора в пользу "Спутника V" и Sinopharm В мире
18:13 Белоруска Динара Алимбекова заняла второе место на этапе Кубка мира по биатлону Спорт
17:58 Гандболистки Беларуси и Швейцарии сыграли вничью в квалификации ЧМ Спорт
17:34 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Астане" в Единой лиге ВТБ Спорт
17:30 ФОТОФАКТ: В гомельском цирке представлена новая программа "Люди! Звери! Сенсация!" Регионы
17:23 Скамейки с навесом и теннисные столы установят к 14 мая на водохранилищах Заславское и Дрозды Регионы
16:52 Чехия намерена продлить режим ЧС до 11 апреля В мире
16:35 Профессиональное военное образование позволяет увидеть службу с иной стороны - мнение Регионы
16:05 ФОТОФАКТ: В Могилеве прошел международный турнир карате-кекусинкай Kyokushin Profi Belаrus Open Спорт
15:43 Несколько шведских компаний выразили готовность производить вакцину "Спутник V" В мире
15:20 Пожилой мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Могилеве Происшествия
15:13 ФОТОФАКТ: Открытие мемориального кабинета митрополита Филарета Регионы
15:03 Хоккеисты "Гомеля" вышли вперед в полуфинальной серии Кубка Президента против "Шахтера" Спорт
14:43 Региональный этап семинара для тренеров по баскетболу пройдет 22 марта в Могилеве Регионы
14:22 В Майами-Бич объявили режим ЧП из-за наплыва туристов В мире
13:53 В Светлогорском районе нашли заблудившегося в лесу 91-летнего пенсионера Происшествия
13:34 Черногория не планирует закрывать границы из-за COVID-19 В мире
13:10 Еремич: при разработке изменений в Конституцию будут учтены предложения молодежи Общество
12:49 СК проводит проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Минском районе Происшествия
12:34 В Солигорске при пожаре в многоэтажке спасен мужчина Происшествия
12:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1152 пациента с COVID-19, выписаны 1346 Общество
12:01 Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 22 марта Общество
11:47 Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию в Минске Происшествия
11:23 Япония собирается ужесточить правила въезда из-за коронавируса В мире
11:04 При пожаре в Пружанском районе спасли мужчину Происшествия
10:40 Водителя с 1,04 промилле алкоголя в крови задержали в Минске Происшествия
10:33 В Республике Конго проходят президентские выборы В мире
Все новости
Все новости
Регионы
21 марта 2021, 17:23

Скамейки с навесом и теннисные столы установят к 14 мая на водохранилищах Заславское и Дрозды

Водохранилище Дрозды. Фото из архива
Водохранилище Дрозды. Фото из архива

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скамейки с навесом, кабинки для переодевания и теннисные столы установят к 14 мая на водохранилищах Заславское, Цнянское и Дрозды. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор унитарного предприятия "Минское лесопарковое хозяйство" Павел Богданчик.

"Зоны отдыха к летнему сезону собираемся хорошо благоустроить. К 14 мая планируется изготовление и установка 16 скамеек с навесом для водохранилищ Заславское и Дрозды, 11 кабинок для переодевания в этих местах и на водохранилище Цнянское, а также 10 теннисных столов на каждом из этих водоемов", - рассказал Павел Богданчик.

На пляже №6 водохранилища Заславское и пляже №2 водохранилища Дрозды дополнительно установят спортивное оборудование. Будут обновлены и добавлены урны и мангалы.

"Принимать людей с ограниченными физическими способностями с текущего года сможет пляж №2 на Цнянском водохранилище, где появится комплект лесной мебели, специальная кабинка для переодевания и спортивное оборудование. Здесь также оборудуют деревянные беседки", - добавил директор.

На каждом из пляжей планируется установка информационных стендов и новых указателей. К весенне-летнему сезону будут полностью выполнены работы по демонтажу старого оборудования, ремонту лесной мебели и подъездных дорог, которые ведут к зонам отдыха.

На постоянной основе вдоль водохранилищ выборочными санитарными рубками проводится уборка сухостойных, поврежденных, ветровальных, буреломных, заселенных стволовыми вредителями деревьев.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
благоустройство водоемы Минская область
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Половодье на реках Гомельщины
Во время выступления ФОТОФАКТ: В гомельском цирке представлена новая программа "Люди! Звери! Сенсация!"
Фото из архива Профессиональное военное образование позволяет увидеть службу с иной стороны - мнение
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси ФОТОФАКТ: Открытие мемориального кабинета митрополита Филарета
Фото Белорусской федерации баскетбола Региональный этап семинара для тренеров по баскетболу пройдет 22 марта в Могилеве
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости работают в некоторых районах Минска и МКАД
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о "Молочном мире": для меня посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1152 пациента с COVID-19, выписаны 1346
Малашко: фальсификация истории войны - преступление перед памятью миллионов
Символ трагедии и вечной памяти. Мемориальный комплекс "Хатынь" в архивных фотографиях БЕЛТА
Топ-новости
Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира
Роль женщин в укреплении единства и сохранении независимости страны важна как никогда - Богдан
Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни "Витебск-2021"
Белоруска Динара Алимбекова заняла второе место на этапе Кубка мира по биатлону
Еремич: при разработке изменений в Конституцию будут учтены предложения молодежи
Белорусские спортсменки выиграли два серебра на турнире по борьбе в Будапеште
ФОТОФАКТ: Открытие мемориального кабинета митрополита Филарета
Память о жертвах сожженных деревень отзывается болью в сердцах белорусов - Шулейко
Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла 3-е место на этапе Кубка мира
В Гомеле установлен администратор деструктивных Telegram-чатов
Политолог: модернизация Конституции в Беларуси должна проходить последовательно и преемственно
В Конституции необходимо закрепить постулаты, относящиеся к культуре и нравственности - Ефремов
Сезон охоты на глухаря, тетерева и вальдшнепа открылся в Беларуси
Чуприс: нотариату важно двигаться в направлении цифровизации и расширения функций
Рост объемов производства и новые рабочие места - как будут развиваться белорусские технопарки
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.