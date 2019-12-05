Скидель в 2020 году масштабно благоустроят: приведут в порядок улицы и соцобъекты, построят детсад

5 декабря, Скидель /Корр. БЕЛТА/ Город-спутник Гродно Скидель в 2020 году комплексно благоустроят, построят детский сад. Об этом сегодня во время приема граждан в Скидельском горисполкоме сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

По поводу благоустройства Скиделя обратились жители улицы Зеленой, на которой начались работы по наведению порядка. Они попросили уделить больше внимания вопросам озеленения. Местным властям дано поручение учесть интересы жильцов, при этом и сами граждане готовы поучаствовать в работе.

Жители города на приеме также обратили внимание на проблему доступности медицинской помощи: порой сложно записаться на прием к врачу, сдать анализы. Дано поручение в кратчайшие сроки оптимизировать организационные вопросы, сделать все услуги максимально доступными для людей.

"В последние годы в Скиделе сделано немало. Есть большие планы и на грядущий год, ведь в 2020 году город примет областные "Дажынкi". Средства выделены на обновление уличной сети, ремонт жилья, развитие инженерной инфраструктуры. В центре внимания также окажутся и объекты социального назначения, в том числе сферы медицины", - отметил Владимир Кравцов.

"В следующем году начнется и строительство сада на 190 мест. Проект готовится. Необходимые средства выделены", - ответил еще на один вопрос жителей Скиделя Владимир Кравцов. Также приведут в порядок клуб неподалеку от сахкомбината, обновят все оборудование.

"Город будет развиваться. Скидель - перспективный населенный пункт. Планируется создание новых производств, строительство жилья, привлечение молодежи", - рассказал Владимир Кравцов. Он дал поручение районным и городских властям проводить регулярные встречи с местными жителями, постоянно информировать их о всех планах по развитию города.

После одного из обращений проработают и вопрос создания в Скиделе свободной экономической зоны. Это, по мнению одного из местных предпринимателей, привлечет в город бизнес, положительно скажется на его развитии.

На прием записался фермер из Гродненского района. Он выращивает экологически чистые кабачки и тыквы, которые востребованы как сырье, в том числе и для детского питания. Удовлетворить все запросы консервных заводов в этом году фермер не смог и просит посодействовать в выделении земли для расширения посевных площадей. Владимир Кравцов дал поручение местной власти проработать вопрос и, если это возможно, подыскать подходящий участок неподалеку.

Поступил вопрос и из деревни Мильковщина - малой родины Элизы Ожешко. Населенный пункт интересен туристам, в том числе и иностранным, в бывшей школе есть тематический музей, однако неравнодушная жительница попросила содействия в развитии туристической инфраструктуры, включения Мильковщины в маршруты, информационные брошюры и справочники. Привлекательность объекта возрастает и с учетом расширения безвизовой территории в Гродненской области, отметил Владимир Кравцов, поэтому ситуацию возьмут на контроль.

Были и вопросы личного характера. Житель Гродно обратился с просьбой посодействовать в оформлении родительского дома в наследство. По закону ему положена половина дома, на вторую претендуют племянницы мужчины из Бельгии и Италии, которые не приезжают на историческую родину для оформления документов и просто присылают письма с отказом от имущества в пользу дяди. Такие письма юридической силы не имеют. Мужчина при этом вынужден нести все расходы по содержанию дома, который ему полностью не принадлежит. Случай, как оказалось, не единичный. Мужчине попробуют помочь. Однако ситуация может стать и темой для работы законодательной власти. Соответствующее обращение будет направлено от облисполкома.-0-

Фото Леонида Щеглова