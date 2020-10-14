Скульптуру "Матерям и детям" открыли на территории 5-й клинической больницы Минска

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скульптуру "Матерям и детям" открыли на территории 5-й городской клинической больницы Минска, передает корреспондент БЕЛТА,

Скульптура "Матерям и детям" - инициатива главного врача Михаила Назарчука. Произведение монументально-декоративного искусства выполнено в бронзе на натуральном камне скульптором Александром Шомовым.

Идея родилась сразу после открытия нового корпуса родильного дома, которому в декабре исполнится 5 лет. "Мы давно вынашивали эту идею, и сегодня наконец воплотили в жизнь. Скульптура посвящена всем нашим матерям и детям от всех мужчин, и пусть она приносит удачу и благополучие", - рассказал Михаил Назарчук.

По его словам, сегодня в 5-й больнице приняли 6 родов. "Первый малыш появился в 1.48. Это мальчик. До конца суток мы ожидаем еще 8 родов. И тогда будем уже знать, сколько родилось мальчиков и девочек. Все мамы чувствуют себя хорошо, у них праздничное настроение", - отметил главврач.-0-

Фото Сергея Шелега