Сквер Машиностроителей открыли в Гомеле

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле открыли сквер Машиностроителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Новая зона отдыха в честь машиностроителей появилась в микрорайоне Гомсельмаш. Благоустроенную территорию открывает тематическая арка. Далее ее продолжают детская площадка, комфортные скамейки. По всей протяженности уложена цветная плитка, в том числе с 3D-эффектом.

Открытие сквера приурочено к профессиональному празднику машиностроителей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко поздравил работников ОАО "Гомсельмаш" с праздником и открытием сквера. Он отметил, что в производственном плане минувший год был успешен для предприятия. "Думаю, и этот будет не менее успешным. Социальная и производственная сферы всегда идут рядом. Сквер Машиностроителей - это тоже вклад в развитие нашего города. Это и пример социального партнерства с крупным промышленным предприятием. Новый сквер, новые деревья - новая жизнь", - сказал он.

Андрей Конюшко

Глава администрации Железнодорожного района Александр Сиваков присоединился к поздравлениям. Он подчеркнул, что в следующем году планируют продолжить благоустройство этой территории. В перспективе - вторая очередь вдоль ул.Фадеева с обустройством дорожек, освещением. "Намерены добавить какие-то элементы на детской площадке. Есть еще место для зоны для подростков, чтобы они не сидели у компьютеров, а вели активный и здоровый образ жизни", - отметил он.

Несмотря на дождь, на открытие сквера с детьми и внуками пришли жители микрорайона. Гомельчанка Антонина Петроченко вместе с единомышленниками переживала за судьбу этого зеленого уголка.

"Когда-то этот сад собирались вырубить и поставить два высотных дома. Но мы были убеждены, что зеленая зона не должна пострадать. Пройдено много этапов, проведено много бесед, и теперь у нас есть этот сквер. Хочу поблагодарить нашего депутата Александра Новикова, который присутствовал на горячем собрании в 9-й школе. Запомнились его слова, произнесенные там. Он сказал, что понимает нас, что сам вырос вблизи этого сада, и необходимо приложить усилия, чтобы его сохранить. Заручившись поддержкой депутата, стали продвигаться дальше. Отдельные слова благодарности и главе района Александру Сивакову, который курировал благоустройство и в жару, и в холод. Мы очень рады, что у нас есть такое место, и надеемся, что благоустройство продолжится. Прекрасно понимаем, какая ситуация в стране: непростое положение в экономике, второй год живем в условиях COVID-19. И то, что в такое время мы получаем в подарок сквер, не может не радовать. Это в очередной раз доказывает, что мы едины, что у нас строятся дома, квартиры, мосты и дороги", - подчеркнула гомельчанка.-0-

Ветеран ОАО "Гомсельмаш" Людмила Ананченко

Александр Новиков

Фото Сергея Холодилина