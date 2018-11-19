"Славянские встречи" в Гомеле объединят языковедов из пяти стран

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный научный и культурно-образовательный форум "Славянские встречи - 2018" пройдет в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины 28-29 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участниками форума станут языковеды, слависты, преподаватели вузов и школ, научные сотрудники музеев, студенты, магистранты и аспиранты из Беларуси, России, Украины, Румынии и Молдовы.

Ключевым мероприятием форума станет международная научная конференция "Славянская фразеология в свете компьютерных технологий". Участники рассмотрят особенности употребления устойчивых выражений, влияние славянской фразеологии на иностранные языки, проанализируют источники интернациональной фразеологии античного происхождения и др. "Среди запланированных тем также вопросы употребления устойчивых выражений в интернет-мемах и современных массмедиа, анализ онлайн-переводчиков для фразеологизмов, проблемы ономастики", - добавили в пресс-службе. Также специалисты проанализируют символику и культурную семантику фразеологизмов, их употребление в современных анекдотах, традиционной и интернет- поэзии.

В программу форума включено и проведение круглых столов "Молодая наука", "Язык произведений Ф.М.Достоевского в свете компьютерных технологий", мастер-классов.

Результаты представленных исследований будут опубликованы в сборнике научных статей.

В этом году форум "Славянские встречи" проводится уже в шестой раз. Его организаторами выступают Министерство образования Беларуси, Гомельский госуниверситет имени Ф.Скорины, Российский центр науки и культуры в Гомеле.-0-