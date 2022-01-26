Следователи Гомельской области за год помогли возместить ущерб от преступлений на более чем Br12 млн

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2021 году благодаря работе следователей возмещен ущерб от преступлений более чем на Br12 млн. Такую информацию сообщили на оперативном совещании в управлении Следственного комитета по Гомельской области, на котором подвели итоги работы за год, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В прошлом году УСК по Гомельской области достигло положительных результатов по ряду направлений. "В срок до одного месяца окончено расследование более половины находившихся в производстве уголовных дел. Приняты меры по возмещению причиненного преступлениями ущерба на сумму более Br12 млн. Значительно возросла интенсивность профилактической работы", - рассказала Мария Кривоногова.

В целом же на рассмотрении в следственных подразделениях региона находилось более 25 тыс. заявлений и сообщений о преступлениях. В итоге возбуждено 15 550 уголовных дел.

На заседании обсудили практические вопросы организации расследования уголовных дел в сфере информационной безопасности и экстремистской направленности, адаптации молодых сотрудников, трудовой дисциплины.

Заместитель председателя Следственного комитета Сергей Аземша расставил акценты в служебной деятельности управления на ближайшую перспективу. Начальник управления Сергей Удовиков поставил задачу руководителям следственных подразделений обеспечить в этом году надлежащий процессуальный контроль и высокое качество предварительного следствия.

Вручили на заседании и награды. Так, лучшими подразделениями за работу в 2021 году признаны Светлогорский, Калинковичский и Петриковский РОСК.

"Лучшими по профессии" названы следователь по особо важным делам следственного управления УСК по Гомельской области Екатерина Жукова, старший следователь Гомельского городского отдела СК Павел Псеха, старший следователь Калинковичского РОСК Оксана Пахомова, следователь Петриковского РОСК Татьяна Адась. Отмечены и молодые следователи Герман Максимович (Добрушский РОСК) и Дарья Марковская (Лельчицкий РОСК).

За образцовое исполнение служебных обязанностей сотрудников наградили медалями, нагрудными знаками, грамотами и благодарностями.-0-

Фото УСК по Гомельской области