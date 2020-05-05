Слова благодарности и песня "День Победы" - брестские десантники сняли клип к 9 Мая

5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады сняли клип ко Дню Победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На подготовку к съемкам потребовалось около недели, в том числе два дня заняли репетиции. Накануне ночью военнослужащие выстроились на плацу бригады таким образом, чтобы с высоты читалась фраза "Стояли насмерть" (эти слова можно увидеть у Вечного огня в Брестской крепости), которая затем трансформировалась в "Помним, гордимся". Вторую часть видео записали сегодня. Для этого десантники переместились в мемориальный комплекс. На площади Церемониалов они изобразили надпись "75 Победа". Также почтили память павших защитников минутой молчания и исполнили песню "День Победы".

Участниками съемок стали около 700 человек. Смонтированный клип - подарок ветеранам к 9 Мая, вскоре его можно будет увидеть в интернете. "День Победы - на самом деле праздник со слезами на глазах, который нынешнее и последующие поколения будут помнить и чтить. Невозможно представить и описать ту волю к победе, которую проявили воины в 1941-1945 годах. Их подвиг тонкой нитью связывает всех нас, ведь в Беларуси нет семьи, которой бы не коснулась война", - сказал заместитель командира 38-й бригады Сергей Суховило.

Брестская десантно-штурмовая бригада является преемницей 105-й гвардейской стрелковой дивизии, образованной во время Великой Отечественной войны. За мужество и героизм при взятии городов Папа и Девечер ее наградили орденом Красного Знамени. За взятие столицы Австрии дивизии было присвоено почетное наименование "Венская". В октябре 1979 года она была переименована в 38-ю десантно-штурмовую бригаду.-0-