Smart-регистратуру запустили в Брестской областной консультативной поликлинике

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Smart-регистратуру запустили сегодня в Брестской областной консультативной поликлинике, передает корреспондент БЕЛТА.

Реализовать давние планы о цифровизации консультативной поликлиники брестским медикам позволила сложившаяся в последние месяцы ситуация, когда количество посещавших поликлинику пациентов было минимальным. Модернизацию первого этажа учреждения выполнили за неполных три месяца: отремонтировали помещения, провели коммуникации, заменили оборудование в регистратуре, одновременно увеличив штат ее сотрудников.

В фойе поликлиники установлены инфокиоск и электронное табло с голосовым оповещением пациентов. Есть информационно-регистрационная стойка для медицинского регистратора, который руководит потоками пациентов, а также корректирует при необходимости электронную очередь.

"Мы изучали подобный опыт в стране, побывали во многих учреждениях. Самое главное - нам нужно было усовершенствовать и оптимизировать работу медицинских регистраторов, сделать ее более быстрой, эффективной и, конечно же, создать благоприятные условия для пациентов. Для этого работу всех регистраторов специализировали, структурировали. Допустим, шесть из них занимаются только взаимодействием с пациентами, один встречает посетителей, помогает им пользоваться инфокиоском, двое находятся на картохранилище, еще двое заняты исключительно приемом телефонных звонков в колл-центре", - рассказала заведующая поликлиникой Алла Горолева.

Ежедневно областную консультативную поликлинику посещают около 600 пациентов, более половины из которых - жители сельских районов области. Например, за 2019 год в учреждении обслужили свыше 127 тыс. человек. Прием по 33 врачебным специальностям ведут около 60 узких специалистов. "Внедрение новых технологий в амбулаторно-поликлинический этап нашего структурного подразделения очень важно. Поток пациентов здесь громадный, и цифровизация позволит улучшить доступность медицинской помощи населению. Работы обошлись примерно в Br100 тыс. Это все спонсорские и внебюджетные деньги", - отметил главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий.-0-

Александр Карпицкий

Фото Вадима Якубёнка