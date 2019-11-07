Смоляк: главная роль членов Совета Республики - представлять интересы граждан

7 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Деятельность членов Совета Республики должна быть направлена на реализацию интересов простых граждан. Убежденность в этом выразила в беседе с журналистами член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная роль членов Совета Республики - представлять интересы граждан, делать все, чтобы улучшать благосостояние людей, повышать их уверенность в завтрашнем дне", - сказала Алла Смоляк.

По роду своей деятельности она постоянно общается не только с трудовыми коллективами, но и с простыми людьми - пенсионерами, многодетными семьями, людьми с ограниченными физическими возможностями, уязвимыми слоями населения. Алла Смоляк убеждена, что сенаторам необходимо содействовать через активную законодательную деятельность развитию социально значимых программ. Важно продолжить поддержку детей, молодежи, ветеранов, инвалидов, пожилых людей, многодетных и молодых семей. "Не менее важным является и стимулирование молодых специалистов для закрепления их на местах - на предприятиях всех форм собственности и, конечно, в сельском хозяйстве", - отметила она.

Сенатор считает также необходимым активизировать профилактическую работу по борьбе с наркоманией, пьянством, бродяжничеством. В числе приоритетных Алла Смоляк назвала и улучшение качества услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры, повышение роли института семьи.

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Гомельская область избрала своих представителей в Совет Республики Сенаторов избирали путем тайного голосования, участие в котором приняли 420 депутатов из всех районов области. Претенденты в члены верхней палаты парламента представили свои программы.