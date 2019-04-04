"Смотрины" для бездомных кошек и собак устроят в Минске

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция-пристройство "Дорога домой!" пройдет 14 апреля в Минске: более 60 кошек и собак смогут обрести хозяев на своеобразных "смотринах", сообщили БЕЛТА организаторы.

Выставка по ул. Октябрьская, 16/27 будет работать с 13.00 до 18.00. В это время посетители могут бесплатно познакомиться с четвероногими, которые ждут пристройства, и выбрать понравившегося питомца. Все собаки и кошки здоровы и привиты.

Кроме того, новые владельцы вместе с питомцами получат бесплатные консультации по содержанию своих новых друзей и уходу за ними от специалистов: ветврачей, кинологов и экспертов по питанию животных.

Посетителей ждет и насыщенная развлекательная программа. По сути, акция станет настоящим фестивалем - с выступлениями белорусских артистов, тематическими фотозонами, увлекательными мастер-классами, анимацией и аквагримом.

Желающие помочь бездомным животным смогут поучаствовать в благотворительном аукционе, все вырученные средства от которого будут переданы на содержание приюта.

Организаторами акции выступают Общественное объединение "Эгида" и производитель кормов для домашних животных.-0-