Снегопад в Гомельской области: для уборки дорог задействовали более 190 единиц техники

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для устранения последствий снегопада на дорогах в Гомельской области задействовали 191 единицу снегоуборочной техники, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник областного управления МЧС отметил: по информации дорожных служб, проблем по содержанию полотна в надлежащем состоянии нет. "Основные транспортные артерии в области, в городах были пригодны для использования", - сказал он. В то же время из-за снегопадов фиксировались нарушения графика движения общественного транспорта на пригородных маршрутах. Были и случаи, когда автолавки не смогли добраться до населенных пунктов.

Более 70 раз обращались жители области с просьбой отбуксировать транспорт, в том числе и автомобилей скорой медицинской помощи. Жители частного сектора обращались за помощью расчистить дворы - в основном такие заявки поступали от одиноких пенсионеров.

ФОТОФАКТ: Гомель засыпало снегом Гомель накрыл небывалый снегопад. За последние несколько дней выпало более чем месячное количество осадков.

По словам председателя Гомельского горисполкома Петра Кириченко, в областном центре для уборки снега задействовали грейдеры, погрузчики и другую технику, в том числе и предприятий города, а также 500 дворников. Активно к расчистке территорий подключились и тысячи неравнодушных жителей города - около 2 тыс. из них обратились за инвентарем в домоуправления. Работа продолжается.

Обморожения за прошедшие выходные получили пять жителей региона, с начала года - 26, проинформировал Сергей Дичковский. Есть и смертельный случай: утром 13 февраля по улице Советской в Гомеле обнаружили мертвой женщину 1952 года рождения.

По информации УГАИ, с 9 по 14 февраля в регионе зарегистрированы 418 ДТП. Они случились из-за того, что водители нарушали ПДД - не соблюдали дистанцию, скорость движения в сложных погодных условиях.

"Интенсивность выпадения осадков значительно уменьшилась, но на этой неделе ожидается понижение температуры до минус 28 градусов и кратковременные осадки", - добавил Сергей Дичковский.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул: необходимо активнее в процесс уборки снега вовлекать волонтеров, а на местах должны оперативно анализировать обстановку. "Особое внимание - дворовым территориям, а также подъездам спецтехники, которая вывозит мусор. Наша задача - чтобы населенные пункты были чистыми", - сказал он.-0-