Собственный гимн появится у юбилейного фестиваля "Дрибинские торжки"

6 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. У юбилейного фестиваля "Дрибинские торжки" появится свой гимн. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрибинского райисполкома Марина Соколова.

"Фестиваль народного творчества давно полюбился не только жителям Дрибинщины, но и представителям других областей и даже ближнего зарубежья, - сказала Марина Соколова. - Планируется, что в этом году участие в нем примут 70 творческих коллективов и более 30 мастеров народного творчества из Беларуси и России. В этом году нам есть чем удивить гостей. Чего только стоит гимн, который появится у нашего мероприятия. Мы презентуем его на торжественном открытии".

Региональный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел "Дрибинские торжки" пройдет 20-21 августа в Дрибине. Он состоится в юбилейный, десятый раз и будет организован на трех площадках, в числе которых зона отдыха на озере Капелька, стадион Дрибинской средней школы и центральная площадь городского поселка. Программа фестиваля включает более 20 мероприятий для публики всех возрастов.

Первый день фестиваля ориентирован на детскую и молодежную аудиторию. На озере Капелька с 11.30 до 15.00 пройдет праздничный концерт "Маленькія зорачкі Дрыбіна", будет организована работа детских лавочек ("крамнiц"), игровых и спортивных площадок, фотозон и мастер-классов. Кроме того, здесь состоится двухчасовой фестиваль красок, который начнется в 13.00.

Вторую половину дня организаторы посвятят молодежному блоку мероприятий, который откроется на стадионе Дрибинской СШ товарищеским матчем по футболу команды района и участников группы "Днепр Stars". Состязания стартуют в 18.00. В это же время на центральной площади начнется показ фильма под открытым небом. Кроме того, в вечерней программе - работа молодежных площадок по интересам, мастер-классы, спортивные состязания и квесты.

"Изюминкой молодежного блока станет дефиле-презентация белорусских костюмов, валяных и соломенных изделий, которое начнется в 20.00, - добавила Марина Соколова. - Молодые люди продемонстрируют традиционные белорусские строи, а также обувь, галантерею и украшения - расписные валенки ручной работы, бусы и броши из шерсти, шапки-магерки, декоративные корзиночки, пояса и многое другое. Сразу после этого гостей фестиваля порадуют своим творчеством солисты районного Центра культуры, а в 21.00 на сцену выйдут артист белорусской эстрады Павел Любченко и музыкальная группа "Днепр Stars". Завершится первый день праздничной дискотекой".

Мероприятия второго дня пройдут на центральной площади Дрибина. Здесь организуют импровизированную таможню, на которой будут встречать гостей и участников фестиваля. Чтобы пройти на территорию праздника, необходимо будет выполнить шуточное задание - спеть частушку, попрыгать на скакалке или пробежать на лыжах. Это сразу задаст нужный позитивный настрой гостям и участникам, уверены организаторы.

На центральной площади с 10.00 до 16.00 будет работать город мастеров, выставка ретро-автомобилей, игровые аттракционы, будут организованы мастер-классы по народным промыслам и ремеслам. Параллельно состоятся выступления творческих коллективов и смотр-конкурс на лучшее торжковое подворье среди организаций, учреждений и предприятий Дрибинщины. В "крамнiцах" можно будет купить чаи, лекарственные сборы трав, веники, блюда белорусской кухни, мед и медовые сладости.

Торжественное открытие праздника "Виват, торжки - 2021" начнется в 12.30. Оно будет сопровождаться праздничным шествием гостей и участников фестиваля. В программе также предусмотрены концерт артистов белорусской эстрады Юлии Быковой и группы "Аура", фаер-шоу и праздничный салют.-0-