Собственный ветряк и солнечные панели появятся в аграрном колледже Новогрудка

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Собственный ветряк и солнечные панели устанавливают в Новогрудском государственном аграрном колледже для обеспечения зеленой энергией общежития для учащихся, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Андрей Сусло.

Монтаж ветряка на 1,5 кВт планируется завершить до конца апреля. Разместится он на территории колледжа рядом со зданием общежития. Ветроэнергетика в Новогрудском районе развивается активно: способствует тому гористый рельеф.

"Полностью потребности общежития в электроэнергии будут закрыты после монтажа солнечных батарей. Его по плану необходимо завершить до сентября", - пояснил Андрей Сусло и добавил, что уже ближайшее время будет установлен гелиоколлектор для обеспечения спортзала колледжа горячей водой.

Новое оборудование в учреждении образования устанавливается согласно проекту "Развитие возобновляемых источников энергии в Новогрудском районе - Дорожная карта для экологически чистой территории", реализуемому при поддержке ЕС. По проекту в колледже в июне 2018 года был открыт учебно-консультационный центр, а с сентября начато обучение по новой специальности "охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов". Первый набор составил 25 человек.

Колледж выбран одной из площадок XV Республиканского экологического форума, который в июне 2019 года примет Новогрудок. Планируется, что во время мероприятий форума колледжу будет передан электротрактор со всем необходимым навесным оборудованием. В комплект также будет входить и мобильная зарядная станция с солнечными батареями, которая позволит "заправлять" технику в поле. Кроме того, прорабатывается вопрос об открытии в колледже новой специальности, связанной с переработкой и утилизацией отходов, охраной окружающей среды. Сейчас изучается потребность в специалистах такого плана со стороны организаций ЖКХ и Минприроды.

В Новогрудском государственном аграрном колледже ведется подготовка по трем специальностям: "охрана окружающей среды", "агрономия", "промышленное и гражданское строительство". На дневном и заочном отделениях обучаются около 600 человек.-0-