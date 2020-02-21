Сохранение памяти о войне не позволит допустить трагических ситуаций в будущем - депутат

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сохранение памяти о событиях и жертвах Великой Отечественной войны не позволит допустить трагических ситуаций в будущем. Об этом заявила сегодня журналистам депутат Палаты представителей Национального собрания Жанна Чернявская, комментируя участие парламентариев в региональном субботнике по сбору средств для мемориала в деревне Ола Светлогорского района, который пройдет 22 февраля в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарии, представляющие Гомельскую область, поддержали инициативу и внесут свой вклад в создание мемориального комплекса. "Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее многомиллионных жертвах, не позволит допустить трагических ситуаций в будущем", - убеждена депутат.

По ее мнению, строительство комплекса в Светлогорском районе в год 75-летия Великой Победы станет и мощным ресурсом в патриотическом воспитании молодежи. "Практически в каждой белорусской семье жива память о жертвах фашизма. Такие мемориалы - напоминание для современных и будущих поколений, что все вопросы должны решаться мирным путем", - считает Жанна Чернявская.

В свою очередь парламентарий Александр Машкаров также сказал: "Если мы объединимся, сделаем замечательное доброе дело, сохраним память для грядущих поколений".

Как сообщалось, вопрос о создании комплекса в Оле Светлогорского района озвучила в декабре прошлого года во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов студентка гомельского вуза. Александр Лукашенко инициативу поддержал.

Деревня Ола была оккупирована в конце июля 1941 года. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, в которой насчитывалось около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. В тот день оборвались жизни 1758 человек, в том числе 950 детей. После войны Ола не возродилась.-0-