"Сохраняя традиции прародителей" - семья из Гомельской области готовится к финалу "Властелина села"

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области лучшей на региональном этапе проекта "Властелин села" стала семья Шипковых из деревни Марковичи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктор и Валерия вместе с сыном и тремя дочками готовятся к выступлению на республиканском уровне. Глава семьи работает в отделе внутренних дел Гомельского райисполкома, его супруга - в декретном отпуске. Несмотря на занятость, Виктор всегда находит время и на совместный отдых с детьми, и на увлечения. Он играет на гармони, плетет пояса, вышивает, ткет, собирает фольклорный материал. К слову, инициатором участия в конкурсе был именно он. На плечах Валерии - хлопоты по хозяйству, воспитание малышей, огород, заготовка консерваций. При этом она прекрасно поет, успевает вязать, вышивать иконы, создавать неповторимые фотоальбомы, где запечатлены самые яркие моменты их жизни.

Старший из детей - сын Владимир - помогает родителям с сестренками, показывает им пример в занятиях акробатикой. Варвара очень любит петь, танцевать, занимается художественной гимнастикой, учит малышек рисовать. Арина, кроме танцев, очень любит возиться на кухне, помогает маме готовить супы, жарить блинчики, печь торты. Годовалая София подражает своим старшим сестренкам и братику: задорно танцует, пробует готовить салатики из игрушечных ингредиентов.

Подготовка к конкурсу "Властелин села" в семье идет полным ходом. Ночь перед состязанием - самая ответственная. Нужно повторить текст, в сотый раз порепетировать, испечь ароматные "визитки". На вопрос, как многодетная мама все успевает, у Валерии четкий ответ: "Научилась подстраивать время под детей и детей под время".

Фото Гомельского областного комитета БРСМ

Пятилетний Вова, трехлетняя Варвара, Арина двух с половиной лет и годовалая София, как могут, помогают родителям готовиться к ответственной миссии. "Они у меня все самостоятельные, - улыбается хранительница очага. - Все очень хотят поучаствовать в конкурсе, учат песни, движения, кудесничают на кухне вместе. С ними не соскучишься".

Кулинарная тема для Шипковых особая. В семье бережно хранят старинный рецепт каравая от прапрабабушки Виктора. И готовят его в специальной деревянной деже, которая досталась по наследству. К слову, эту выпечку представят на конкурсе. По признанию хозяйки, тесто в такой посуде получается особенное. "Всегда с необыкновенными эмоциями принимаемся замешивать тесто", - делится Валерия. Есть в приготовлении каравая секретный момент. По завету прародителей, крошку от каждого каравая хранят в деже до следующего замеса теста. "Это символизирует некую сакральную преемственность", - поясняет она. В зависимости от ситуации пекут караваи семейные, свадебные, пасхальные.

На конкурс готовили и крендели, но этой партии ароматной выпечки не суждено попасть на суд жюри. "Дети продегустировали. Съели все до крошки. Если позволит время, что-нибудь еще приготовим", - смеется многодетная мама. Каравай, булочки с повидлом, пухлячки - угощений в изобилии.

Сохранение традиций - главный козырь Шипковых. Виктор и Валерия поженились в 2014 году. С тех пор вместе собирают, хранят и умножают традиции прародителей. Вместе с родственниками долгие годы выступают основными организаторами проведения рождественского обряда "Звязда", а также весеннего обряда "Ваджэнне Сулы". Последнему в 2019 году был присвоен статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси.

По словам Валерии, именно приверженность традициям и благословение Всевышнего помогают им и в жизни, и в конкурсах. "Попросишь благословения, и все как по маслу идет", - говорит молодая хозяйка. Она не скрывает: были некоторые опасения по поводу участия в конкурсе. Но когда взялись за дело, все получалось само собой. Буквально за вечер сняли видеоролик о семье, быстро определились с экспонатами для тематической выставки.

Дружные Шипковы не просчитывают результаты конкурса наперед. В любом случае счет будет в их пользу, ведь "Властелин села" станет еще одним приключением в их копилке воспоминаний, а вскоре семья увеличится еще на одного, без сомнения, такого же творческого и талантливого человечка.

Финал республиканского конкурса "Властелин села" в этом году пройдет в агрогородке Александрия Могилевской области 10-11 июля. Для участников подготовлена насыщенная двухдневная программа.

Сейчас продолжается онлайн-голосование для определения победителей в номинации "Властелин села ONLINE" в группе https://vk.com/brsmby. Ими станут герои лучшего семейного видеоролика.

Организаторами гранд-финала выступают БРСМ, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Белорусский союз женщин.-0-