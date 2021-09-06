Солдатский штык и пехотные тесаки XVIII-XIX веков исследованы экспертами в Могилеве

6 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Солдатский штык и пехотные тесаки XVIII-XIX веков установлены по результатам экспертизы в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

Во время расследования уголовного дела следователи проводили осмотр здания в Могилевском районе, в котором работает одна из организаций. Там были изъяты два предмета, схожих с холодным оружием, штык-нож в ножнах и штык. Для установления, являются ли эти объекты холодным оружием и каким способом они изготовлены, назначены судебные экспертизы.

После проведения всех необходимых исследований (проверка прочности конструкции, травмобезопасности, поражающей способности, твердости клинка и других параметров) установлено, что один из четырех объектов - штык-нож к автоматам Калашникова (АКМ и АК-74). Это короткоклинковое холодное оружие колюще-режущего действия изготовлено заводским способом.

Гораздо больший интерес с исторической точки зрения вызвали остальные три объекта. Два из них - пехотные солдатские тесаки образца 1807 года, которые относятся к длинноклинковому холодному оружию рубяще-режущего и колюще-режущего действия. Однако в представленном на исследование состоянии (значительные коррозионные повреждения клинка и недостаточная твердость) их нельзя отнести к холодному оружию. Исследованные тесаки заводского изготовления имеют однолезвийный клинок незначительной кривизны с неширокими долами и латунный эфес. Согласно литературным данным, такие орудия состояли на вооружении нижних чинов пехотных частей в Российской империи в 1807-1817 г.

Четвертый объект представляет еще больший исторический интерес. Это русский штык к солдатской фузее образца 1737 года (фузеей в Петровскую эпоху называли ружье), который относится к короткоклинковому холодному оружию колюще-режущего действия. Объект имеет трехгранный клинок и трубку для крепления к стволу ручного огнестрельного оружия, изготовлен заводским способом. Однако с учетом значительных коррозионных повреждений клинка и его недостаточной твердости данный штык также нельзя причислить к холодному оружию.-0-