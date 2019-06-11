Солигорск принял эстафету "Пламя мира" II Европейских игр

11 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Минская область приняла эстафету "Пламя мира" II Европейских игр. Торжественное встреча состоялось сегодня в Солигорске, передает корреспондент БЕЛТА.
Факел прибыл в столичный регион из Гомельской области. После передачи эстафеты в деревне Великий Лес следующей точкой маршрута факелоносцев стала Республиканская больница спелеолечения. Участники эстафеты поднялись также на терриконы 1-го рудоуправления "Беларуськалия".
На улицах Солигорска "Пламя мира" тепло приветствовали горожане. Участие в эстафете приняли представители культуры, спорта и, конечно, шахтеры. Факел, в частности, пронесли мастер спорта международного класса по плаванию Таисия Кунделева, машинист горных выемочных машин "Беларуськалия" Юрий Солдатенков, белорусский композитор и поэт Леонид Ширин, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Александр Курак, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан Ив Бушарди, ученица средней школы №85 Минска Мария Гнедчик, начальник рудника четвертого рудоуправления "Беларуськалия" Юрий Петровский, первый заместитель председателя правления Беларусбанка Александр Поливко. Завершил эстафету в Солигорске сценарист и редактор Высшей лиги КВН, телеведущий Леонид Купридо.
Гостей и спортсменов приветствовали председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко и заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич. "Минская область серьезно подготовилась к II Европейским играм. В Солигорске чувствуется качество проделанной работы - город ярко встречает эстафету огня. Также уверен, что атлеты нашего региона, а их 35, займут достойные места в предстоящих соревнованиях", - сказал Иван Маркевич.
Далее "Пламя мира" переедет в Несвиж, где от Ратушной площади огонь пронесут до дворцово-паркового комплекса Радзивиллов.
Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу.
В Беларуси эстафета огня побывала уже в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях.
В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, 18 июня - по проспекту Независимости. 19 июня участники эстафеты направятся на минские предприятия. Планируется посещение парков и достопримечательностей города, участие в церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.
В эстафете огня в Беларуси принимают участие 450 факелоносцев - лучшие спортсмены страны, известные специалисты, авторитетные деятели науки, культуры.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-
Фото "Минской правды"
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