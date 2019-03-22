Солнечные часы с копиями достопримечательностей появились в Бресте

22 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония открытия оригинальных солнечных часов. Арт-объект является подарком КУПП "Брестское котельное хозяйство" к тысячелетию города, передает корреспондент БЕЛТА.

Конструкция размещена на невысоком гранитном основании круглой формы. По ее краям находятся 15 кованых макетов достопримечательностей областного центра. Среди них въездная стела в город, объекты Брестской крепости, кинотеатр "Беларусь", башня с часами ЦУМа, храмы, Центр молодежного творчества, академический театр драмы, дворец спорта "Виктория". Роль стрелки выполняет металлический треугольный гномон. Доминанта этой ажурной конструкции - герб Бреста.

"Задумка была хорошей, но реализация получилась еще лучше. Это пример участия субъектов хозяйствования в подготовке к тысячелетию. Не сомневаюсь, что этот объект появится на страницах путеводителей по городу. Он выполняет не столько практическую функцию, сколько эстетическую, познавательную. Символы города, которые здесь изображены, будут способствовать популяризации Бреста", - подчеркнул председатель горисполкома Александр Рогачук.

Солнечные часы украсили реконструируемую набережную реки Мухавец. "Она должна стать популярным местом отдыха. К 1 августа введем ее в эксплуатацию до улицы Ленина", - добавил мэр. Он отметил, что в дальнейшем продолжится насыщение набережной различными объектами, в том числе общественного питания, зонами для досуга.

Открывшийся сегодня арт-объект - один из многих, которые подготовили предприятия и организации областного центра к его юбилею.-0-

Фото Вадима Якубёнка