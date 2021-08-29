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29 августа 2021, 09:22

Соломой по бумаге - репортаж о том, как мастерица создает уникальные картины с 3D-эффектом и откуда берет идеи

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Мастер народных художественных промыслов из Петриковского районного Дома ремесел Валентина Фалеева придумала уникальную технику аппликации с элементами соломенной живописи. Она создает на холсте картины, обладающие 3D-эффектом. Рукодельница рассказала, как к ней пришла такая идея, сколько времени тратит на произведения и кому интересны такие работы.

В творческой сфере Валентина Фалеева уже больше 30 лет. После учебы в Кобринском художественном училище по специальности декоративно-прикладное искусство (инкрустация соломкой) стала художником-оформителем в Петриковском районном Доме культуры. Там она занималась украшением сцен и ландшафтным дизайном. А в 1998-м в райцентре открылся Дом ремесел, куда Валентина Леонидовна пришла работать одной из первых.

- Мне досталось мое родное направление - соломка. Сразу задалась целью развивать его, приближать к современности. За несколько лет освоила все возможные техники: аппликацию, плетение и так далее. Однажды возникла мысль создавать оригинальные картины - вместо красок использовать самодельные соломенные ленты. Технология сложилась в голове сама собой.

Валентина Леонидовна быстро перешла к воплощению смелой идеи. Соломенная живопись включает в себя несколько этапов. Первый - подготовительный. Берется житная или овсяная солома, ее необходимо отбелить, чтобы краска хорошо легла. Для этого понадобится перекись водорода с большим процентом. Дальше сырье кипятится около двух часов в растворе соли и красителей. Мастерица обычно использует анилиновые, которыми красят яйца на Пасху, а также натуральные - луковую шелуху, крапиву, кору дуба. Они помогают создать множество различных оттенков. Затем все промывается, высушивается, стебли-трубочки режутся на несколько частей и разравниваются специальным резцом, чтобы получилась лента. В конце она наклеивается на папирусную бумагу и вырезается в нужный элемент.

Второй этап - процесс живописи. Красками или маслом рисуется фон, затем уже подготовленными соломенными лентами - сама картина. В этом деле, отмечает рукодельница, важно терпение:

- На первую работу - картину с большим котом - потратила в общей сложности 64 часа. Необходимо было отдельно нарисовать хвост, лапы, уши, туловище и все это выложить соломкой. Однако мне не было скучно. Когда дело нравится, терпения на все хватает.

Благодаря объему и глубине материала картины получаются с 3D-эффектом. Как правило, идеи для своих работ художница вынашивает примерно месяц: продумывает фон, элементы, выбирает цвет.

- Затем еще около месяца могу заниматься реализацией задумки. У нас же не фабричное производство, а творческий процесс. Дольше всего, наверное, делала осенний пейзаж. Нужно было выложить каждую прожилку в листике, чтобы получилось, как в природе, - объясняет Валентина Леонидовна.

На работы рукодельницы из Петриковского Дома ремесел есть спрос.

- На каких бы фестивалях мы ни бывали, народ всегда интересуется картинами. Они нравятся за естественность и натуральность, ведь практически все сырье - экологически чистые материалы. Покупают мои работы туристы и местные жители - для украшения дома. Радует, что удалось развеять стереотип о том, будто солома - что-то древнее и немодное. Из нее можно сделать много интересных вещей, которые будут востребованы, - уверена Валентина Фалеева.

Еще одно увлечение Валентины Фалеевой - лепка из арт-бетона. Несколько ее работ украшают дворик Дома ремесел.

Вадим БАННЫЙ,

Рамиль НАСИБУЛИН,

газета "7 дней".-0-

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искусство культура Петриков
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