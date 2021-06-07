Соловей: промпроизводство, АПК, здравоохранение - в приоритете при развитии чернобыльских районов

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцент в развитии пострадавших от аварии на ЧАЭС районах нужно сделать на промпроизводстве, агропромышленном комплексе, здравоохранении. На этом заострил внимание сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на совещании по обсуждению проекта новой программы возрождения чернобыльских земель, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании в облисполкоме озвучили промежуточные итоги формирования программы, мероприятия и объекты, предлагаемые для проекта. Как было отмечено, в программу включены Хойникский, Брагинский, Наровлянский, Лельчицкий и Ельский районы Гомельской области.

"Основной акцент должен быть сделан на промпроизводство", - сказал Геннадий Соловей. Он считает важным определить в районах предприятия, куда будут направлены основные силы по модернизации, совершенствованию, созданию новых производств и, следовательно, новых рабочих мест. Например, в Наровлянском районе дальнейшее развитие должно получить ОАО "Красный Мозырянин". "После модернизации мы увеличим его конкурентные преимущества, качество продукции", - добавил председатель комитета экономики облисполкома Игорь Аслюк.

Новые современные объекты должны появиться в сфере АПК, подчеркнул губернатор. Так, в одном из районов планируют построить роботизированный комплекс, в других - новые фермы, доильно-молочные блоки и т.д.

"Одна из важнейших социальных статей - здравоохранение. Здоровье человека - самое важное и ценное. Поэтому в этом направлении нужно подойти максимально ответственно и обдуманно", - отметил Геннадий Соловей. Например, в Хойниках необходимо завершить хирургический корпус райбольницы, в планах - текущий ремонт в терапевтическом корпусе. В медучреждениях других районов планируют заменить коммуникации, отремонтировать кровлю и другие элементы, поставить новое оборудование и т.д.

Также районам предстоит определить по шесть крупных, самых многочисленных населенных пунктов. В них будут сконцентрированы ресурсы, совершенствоваться инфраструктура, производство, другие направления.

На совещании обсудили комплекс мер в различных сферах деятельности, в том числе по радиационной защите, лесоведению и лесовосстановлению, мелиорации, землеустройству и т.д.

Председатель облисполкома обратил внимание: при формировании проекта необходимо конкретизировать мероприятия, выработать четкую дорожную карту, по которой предстоит работать районам дальше. "Государство вкладывало и вкладывает немало в развитие пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий, но нужна отдача", - сказал он.

Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук обратил внимание: при формировании программы важно учесть и возможности, ресурсы той или иной территории, организации, структуры.

"Мы также вносим предложения по преференциям для субъектов хозяйствования, которые планируют развиваться и строиться на данных территориях. В Беларуси есть уже такие примеры. Это юго-восток Могилевской области, оршанская программа. Поэтому мы постараемся максимально сбалансировать выгодные условия для субъектов всех форм собственности", - добавил Игорь Аслюк.

Как сообщалось ранее, разработать программу возрождения чернобыльских земель Президент Александр Лукашенко поручил 26 апреля во время совещания в Брагине. Задача - выработать документ к сентябрю.-0-