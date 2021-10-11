Соловей: резервы роста отстающих районов - в развитии производств и новых инвестпроектах

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Резервы роста отстающих районов Гомельской области - в развитии существующих производств, в том числе и в сельскохозяйственной сфере, и в реализации новых инвестиционных проектов. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на заседании облисполкома, на котором рассмотрели выполнение плана развития отдельных регионов в 2021 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель комитета экономики облисполкома Игорь Аслюк, план развития отдельных регионов утвержден постановлением правительства. Документ нацелен на сокращение разрыва по уровню и качеству жизни населения районов, отстающих в социально-экономическом развитии.

Игорь Аслюк пояснил, что методика отнесения районов к отстающим включает шесть показателей. По ним рассчитывается в соотношении с республиканскими или областным значениями интегральный показатель, который должен быть не менее 72%.

"По результатам работы за 2017-2019 годы, в Гомельской области определены семь отстающих районов: Ветковский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Наровлянский, Хойникский и Чечерский", - уточнил председатель комитета экономики.

План развития районов предусматривает реализацию инвестиционных проектов и предложений, определены документом и показатели, на которые в итоге должны выйти территории.

По словам Игоря Аслюка, планом развития предусмотрено реализовать в названных районах в 2021-2025 годах 78 инвестиционных проектов - 25 в производственной сфере, 53 инфраструктурных, а также 37 инвестиционных предложений. На этот год запланировано приступить к реализации 48 проектов. В январе - сентябре завершили 9 на общую сумму Br6,4 млн. Из них два - в производственной сфере. Речь идет о производстве по переработке мяса в Лельчицком районе и топливных пеллет - в Хойникском. Продолжатся реализация 30 проектов на более чем Br14 млн.

"Напомню, что глава государства поставил задачу в нынешней пятилетке создать в каждом районе по 1-2 производственных предприятия. И это персональная задача для председателей райисполкомов", - сказал Игорь Аслюк.

Он также обратил внимание на тот факт, что все семь районов, которые попали в категорию отстающих по уровню социально-экономического развития, - из перечня наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС. "Для территорий, которые подверглись в большей степени радиоактивному загрязнению и потеряли численность трудовых ресурсов более чем в два раза, непросто восполнить потенциал и конкурировать на равных с другими районами страны как в традиционных отраслях экономики, так и по привлечению инвесторов", - считает председатель комитета экономики.

В то же время разработан проект государственной программы по развитию южных районов Гомельской области, куда вошли пять районов. Программа предусматривает конкретные инвестиционные проекты, разработан проект указа по льготам и преференциям для данных территорий.

Геннадий Соловей подчеркнул, что у каждой территории, которая попала в категорию отстающих, есть резервы роста. "Задача - развивать те производства, предприятия, которые уже есть, в том числе и в сельском хозяйстве. В то же время нужно работать и над новыми инициативами. Ищите инвесторов, предлагайте площадки, продвигайте проекты. Где необходимо, доработайте их, перепрофилируйте. Нужно активнее разворачиваться именно на местах", - сказал губернатор.-0-