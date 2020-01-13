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13 января 2020, 17:11

Соловей: санитарному состоянию объектов промсектора нужно уделить пристальное внимание

Геннадий Соловей. Фото из архива
Геннадий Соловей. Фото из архива

13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Наравне с агросектором необходимо уделить пристальное внимание мониторингу санитарного состояния на территории промышленных предприятий. Такую задачу поставил сегодня на аппаратном совещании председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей специалистам саннадзора, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей нацелил ответственные службы и ведомства на проработку темы в комплексе. По его мнению, подобный мониторинг позволяет точечно обозначить проблемные места и устранить их. Этот вопрос актуален как для агропредприятий, так и для промышленного сектора в целом.

В докладе главный государственный санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко отметил, что в соответствии с поручением председателя облисполкома надзорные мероприятия (мониторинги) в 2019 году были проведены во всех сельскохозяйственных организациях.

Во время мониторингов специалисты уделяли пристальное внимание всем нюансам в комплексе: от наличия ограждения на территории и ревизии системы водоотведения до организации подъездных путей и ремонта или обновления холодильного оборудования. Вопрос наведения порядка на предприятиях агросектора заслушан в райисполкомах, были приняты решения, разработаны комплексные планы по устранению выявленных нарушений.

Так, в течение 2019 года в должное санитарное состояние приведено 358 территорий машинно-тракторных дворов, ремонтно-механических мастерских, строительных участков. Улучшена санитарно-техническая база 334 молочно-товарных ферм. "Вместе с тем вопрос санитарного содержания территорий сельхозпредприятий по-прежнему остается на контроле", - отметил Александр Тарасенко. По его оценке, причинами отсутствия должного порядка и содержания сельскохозяйственных объектов не всегда является недостаток финансовых средств или отсутствие квалифицированных кадров.

Геннадий Соловей ориентировал специалистов Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также руководителей всех ведомств и служб уделить должное внимание вопросам благоустройства и наведения порядка. Ведь соблюдение санитарно-гигиенических норм и выполнение экономических показателей взаимосвязаны на уровне культуры производства. Также губернатор указал на необходимость включения в план надзорных мероприятий объектов промышленного сектора с проведением аналитики по сложившейся практике в АПК.-0-

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